Frankenthal – Pälzischi Woihnacht im Gleis4 – Zusatztermin für das beliebte Woihnachtssinge

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtwerke Frankenthal laden auch in diesem Jahr zum stimmungsvollen „Woihnachtssinge“ ins Kulturzentrum Gleis4 ein. Am Dienstag, 2. Dezember 2025, erwartet die Besucher ein Abend voller Herz, Humor und echter pälzischer Weihnachtsstimmung – mit einem Zusatztermin, denn die erste Veranstaltung am 3. Dezember war bereits frühzeitig ausverkauft. Die „Buwe vum Frankenthaler Männerchor“ – Willi Brausch, Marc W. Pointner und Roman Winter – sorgen mit ihrer charmanten Art und musikalischem Talent erneut für eine unvergessliche Vorweihnachtszeit. Klassiker wie „Gliehwoische glingelingeling“ und „O du freelischi“ erklingen „uff pälzisch“ – Mitsingen ausdrücklich erwünscht!

Zusatztermin am 2. Dezember – jetzt Tickets sichern!

Die Zusatzveranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Tickets sind im Vorverkauf für 5 Euro und an der Abendkasse für 6 Euro erhältlich. Der Vorverkauf läuft über das Kulturzentrum Gleis4 unter www.kuz-gleis4.de.

Exklusive Verlosung über die Stadtwerke-App

Auch in diesem Jahr verlosen die Stadtwerke Frankenthal über ihre App (verfügbar im Google Play Store und Apple Store) 5×2 Sitzplätze in der ersten Reihe. Die Verlosung startet am Montag, 17. November 2025. Wer sein Glück nicht dem Zufall überlassen möchte, kann ab dem 31. Oktober Tickets direkt bestellen. Freuen Sie sich auf ein musikalisches Highlight voller Spaß, Witz und echter Pälzer Woihnachtsstimmung – live im Gleis4!

Kurz notiert

Stille Nacht? Pälzischi Nacht!

Gleis4, Eisenbahnstraße 82, 67227 Frankenthal

Zusatztermin: Dienstag, 2. Dezember 2025

Einlass ab 19 Uhr, Beginn ab 20 Uhr www.kuz-gleis4.de

Quelle: Stadtwerke Frankenthal GmbH