Frankenthal – EWF sammelt Grünabfall mit Containern

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Frühjahr und Herbst bietet der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) Grünabfallsammlung mit Containern an. Die Herbstaktion findet am Samstag, 8. November, von 9 bis 13 Uhr statt. Pro Containerstellplatz ist ein Mitarbeiter des EWF für Beratung und Beaufsichtigung der Anlieferungen eingesetzt.

Abgegeben werden können Grünabfälle wie Grasschnitt, Hecken- und Baumschnitt (bis 15 cm Durchmesser) bis zu einem Gesamtvolumen von zwei Kubikmeter pro Anlieferer. Das entspricht der Ladung eines einachsigen Anhängers.

Die Container stehen im Carl-Bosch-Ring (Parkplatz zwischen Winklerstraße und Wildstraße), in der Fontanesistraße (Parkplatz Gaststätte Sonnenbad), in der Gottfried-Keller-Straße (gegenüber Lessingschule), in der Jean-Ganss-Straße (Ecke Rudolf-Kausch-Straße), auf dem Konrad-Adenauer-Platz (Ecke Friedensring), im Nachtweideweg 17 a (EWF – Abteilung Grünunterhaltung), am Strandbad (Parkplatz 1) und auf den Kerweplätzen in Eppstein, Flomersheim, Mörsch und Studernheim.

Zusätzliche Containersammlungen

Als erweiterten Service stellt der EWF Container wochenweise an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet auf. Hier können Bürger ihren Grünabfall selbstständig anliefern. Vom 27. Oktober bis 2. November an den Standorten Pestalozzistraße 41 und Breslauer Straße/ Ecke Wilhelm-Hauff-Straße, vom 3. bis 9. November und 8. bis 14. Dezember am Konrad-Adenauer-Platz/ Friedensring/ Ecke Rusdorfstraße und in der Flomersheimer Straße/ Ecke Philipp-Rauch-Straße. Vom 10. bis 16. November und 15. bis 21. Dezember können Grünabfälle an den Standorten Theodor-Körner-Straße 1/15 und Hessheimer Straße 43, Glascontainer, abgegeben werden. Vom 17. bis 23. November stehen Container auf den Kerweplätzen in Mörsch (Rutbertstraße) und Studernheim (Eichwiesenweg), vom 24. bis 30. November auf den Plätzen in Flomersheim (Haardtstraße) Eppstein (Ernst-Moritz-Arndt-Straße). In Studernheim wird außerdem in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße 27 / Spielplatz vom 1. Bis 7. Dezember gesammelt.

In der Innenstadt wird vom 1. bis 7. Dezember gesammelt in der Mörscher Str. / Ecke Franz-Nissl-Straße und in Frankenthal Süd im Wendehammer Emil-Nolde-Ring / Hans-von-Marees-Str.

Alle Termine und die Standorte der Container sind unter www.frankenthal.de/ewf zu finden.

Quelle: Stadt Frankenthal