Frankenthal – Digitale Terminvergabe – Stadtwerke erweitern ihre Erreichbarkeit

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtwerke Frankenthal bieten ab sofort eine digitale Terminvergabe an. Kundinnen und Kunden können ihre Termine nun ganz bequem online von zu Hause aus buchen. Das neue System ermöglicht eine schnelle und effiziente Abwicklung etwa für Beratungsgespräche, Anliegen rund um das Thema Rechnung und vieles mehr. Ziel ist es, den Service weiter zu verbessern und Wartezeiten zu reduzieren. Mit der Einführung der Online-Terminvergabe setzen die Stadtwerke einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung und Kundenfreundlichkeit. Termine sind direkt über die Startseite www.stw-frankenthal.de unter „Termin online reservieren“ buchbar, alternativ kann man den direkten Link: https://stw-frankenthal.termine-reservieren.online/ nutzen. Die digitale Terminvergabe ist auch für die Gemeindewerke Bobenheim-Roxheim, Elektrizitäts-Genossenschaft Dirmstein und das e-Werk Gerolsheim verfügbar.
Quelle: Stadtwerke Frankenthal GmbH