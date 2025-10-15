Mutterstadt – Großer Erfolg für EDEKA Stiegler

Mutterstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Werbung – Der Markt wurde von der Rundschau für den Lebensmittelhandel in Kooperation mit Tankstelle für das beste Presse-Regal Deutschlands 2025 ausgezeichnet.

Diese Auszeichnung würdigt die herausragende Präsentation, Vielfalt und Aktualität des Presseangebots bei EDEKA Stiegler. Egal, ob Tageszeitungen, Magazine oder Fachzeitschriften – hier findet jede Leserin und jeder Leser genau das Richtige.

Das Presse-Regal überzeugt durch eine besonders große Auswahl, immer topaktuelle Titel und eine ansprechende, übersichtliche Gestaltung, die zum Stöbern einlädt.

Doch das ist längst nicht alles, was EDEKA Stiegler zu bieten hat:

Im Markt warten viele weitere tolle Aktionen, frische Angebote und ein engagiertes Team, das mit Leidenschaft dafür sorgt, dass der Einkauf zum Erlebnis wird.



Ob für den schnellen Einkauf zwischendurch oder den großen Wocheneinkauf – ein Besuch bei EDEKA Stiegler in Mutterstadt lohnt sich immer!

Kommt vorbei, überzeugt euch selbst und erlebt, warum EDEKA Stiegler jetzt ganz offiziell zu den Besten in Deutschland gehört!