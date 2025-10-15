Mannheim – Vorstand der Verbünde im Land Baden-Württemberg nun wieder vollständig

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Neu im Vorstand der Verbünde im Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) ist seit 13. Oktober 2025 Bastian Goßner, Geschäftsführer der Donau-Iller-Nahverkehrsverbund-GmbH aus Ulm. Die außerordentliche Wahl bei der Sitzung der Fachgruppenversammlung war notwendig geworden, weil das bisherige Vorstandmitglied, Christoph Heneka, ehemaliger Geschäftsführer des naldo, aus Krankheitsgründen ausgeschieden war. Die Wahlperiode dauert bis Frühjahr 2028.

Zur neuen stellvertretenden Sprecherin des Vorstandes wurde Simone Stahl (Regio-Verkehrsverbund Freiburg GmbH) gewählt.

Cornelia Christian (Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH) und der Sprecher des Vorstandes, Dr. Michael Winnes (Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH), komplettieren den Verbündevorstand Baden-Württemberg.

Die Vorstände aus den vier Regierungsbezirken vertreten die Interessen aller 19 Verbünde in Baden-Württemberg und koordinieren im Rahmen der Spartenorganisation im VDV insbesondere den Informationsaustausch zwischen den Verbünden in Baden-Württemberg. Aktuell wichtige Themen sind unter anderem die Abrechnung des Deutschlandtickets für das Land, die Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen sowie sämtliche Fragestellungen rund um den Vertrieb des Deutschland-Tickets sowie des Deutschlandtickets JugendBW, das hohe Ressourcenbereitstellung der Verbünde erfordert. Daneben gibt es viele Digitalisierungsthemen, bei denen sich die Verbünde gegenseitig unterstützen – sei es die Einführung oder Weiterentwicklung von Apps, das landesweite digitale Angebot CiCoBW, mit dem man alle Tarife im Land einfach buchen kann, oder der Einsatz von automatischen Fahrgastzählsystemen (AFZS) zur Verbesserung der Angebotsplanung und der Fahrgastinformation.

Bei vielen verbundübergreifenden Themen steht auch die Interessenvertretung der Verbünde und ihrer Fahrgäste gegenüber dem Verkehrsministerium und den kommunalen Spitzenverbänden im Fokus. Die Wahl fand im Rahmen der Herbstsitzung der VDV-Landesgruppe Baden-Württemberg in Heilbronn statt.

Die beiden Sprecher Dr. Winnes und Stahl nehmen darüber hinaus die Interessen der Verbünde auch im Vorstand der VDV-Landesgruppe Baden-Württemberg wahr.

Bildunterschrift:

V.l.: Bastian Goßner, Cornelia Christian, Dr. Michael Winnes, Simone Stahl. – Foto: VDV

Quelle – Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH