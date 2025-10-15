Mannheim – Medienmittwoch: „Psychische Resilienz im Zeitalter digitaler (Über)forderung“

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In einer Welt voller Push-Nachrichten, Social-Media-Feeds, Deepfakes und Dauerverfügbarkeit geraten viele Menschen zunehmend unter digitalen Stress. Der Workshop mit Hannah Gutberlet vom Jugendkulturzentrum forum am Mittwoch, 22. Oktober 2025, 17 Uhrin der Zentralbibliothek im Stadthaus N1 widmet sich der Frage, wie wir unsere psychische Widerstandskraft – unsere Resilienz – im Umgang mit digitalen Medien stärken können. Gemeinsam beleuchten wir typische digitale Risikofaktoren wie Doomscrolling, Cybergrooming oder Informationsüberflutung und lernen Strategien kennen, um mentale Stabilität wirksam zu fördern – bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.Die Veranstaltung ist kostenlos, um Anmeldung wird gebeten: stadtbibliothek.zentralbibliothek@mannheim.de oder 0621 293-8933
In Kooperation mit Jugendkulturzentrum forum.
Quelle: Stadt Mannheim