Mannheim – FDP/MfM-Fraktion begrüßt Ende der Mietpreisbremse für Mannheim und fordert Ausmisten der Landesbauordnung

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die FDP / MfM-Fraktion im Mannheimer Gemeinderat begrüßt den Wegfall der Mietpreisbremse für Mannheim. „Wohnraum entsteht durch Bauen, nicht durch Regulierung aus Stuttgart. Wir haben schon immer die Wirksamkeit der Mietpreisbremse in Zweifel gezogen. Wenn es zu wenige Wohnungen für zu viele Interessenten gibt, muss man für mehr Wohnungsbau und Reduzierung der Baukosten sorgen. Dafür müssen Auflagen reduziert werden. Es freut mich sehr, dass der rege Neubau der letzten Jahre in Mannheim Wirkung zeigt“, so Volker Beisel, wohnungspolitischer Sprecher der Fraktion.

Hintergrund ist ein neues, unabhängiges Gutachten zu angespannten Wohnungsmärkten. Dort wird der Wohnungsmarkt in Mannheim nicht mehr als angespannt bewertet. Dazu gibt Beisel zu Bedenken: „Wenn wir die Ergebnisse unabhängiger Studien nicht mehr akzeptieren, weil sie nicht unserem politischen Weltbild entsprechen, untergraben wir Vertrauen in politische Prozesse. Außerdem könnte die grün-schwarze Landesregierung stattdessen auch die Landesbauordnung ausmisten. Statt in privates Eigentum einzugreifen, sollten Vorgaben und Bürokratie reduziert und damit günstigeren Wohnraum ermöglicht werden. So schafft man mehr bezahlbaren Wohnraum!“

Quelle: FDP / MfM-Fraktion im Gemeinderat