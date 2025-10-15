  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Mannheim – 25. Einbürgerungsfeier: Ein starkes Bekenntnis zu Demokratie und Vielfalt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Mannheim begrüßt traditionell ihre neu eingebürgerten Einwohnerinnen und Einwohner mit einer eigenen Feier. Zur 25. Einbürgerungsfeier empfing Oberbürgermeister Christian Specht am 12. Oktober rund 900 Gäste, darunter etwa 450 Neubürger, in der Festhalle Baumhain im Luisenpark.

2025 haben in Mannheim bis Ende September insgesamt 1.578 Personen die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Das sind bereits fast so viele wie im ganzen Jahr 2024 (1.662 Eingebürgerte) und mehr als 2023 (989 Eingebürgerte) und 2022 (1.018 Eingebürgerte). Damit wird 2025 voraussichtlich ein neuer Höchststand bei den Einbürgerungen erreicht werden, der bisher bei 1.682 Einbürgerungen im Jahr 2001 liegt. Die meisten Eingebürgerten 2025 stammten aus der Türkei (252), Syrien (126) und Pakistan (81).

Die Feier stand im Zeichen der demokratischen Werte, der Vielfalt und des Zusammenhalts, die Mannheim prägen. Der Oberbürgermeister ging in seiner Ansprache auf das moderne Verständnis von Staatszugehörigkeit ein, die eine Einbürgerung erst ermöglicht. Aus der NS-Zeit hätten die Deutschen gelernt, dass Zugehörigkeit nicht rassisch oder ideologisch, sondern rechtlich definiert werden müsse. Die Erinnerung an die nationalsozialistischen Verbrechen sei Teil der deutschen Identität und verpflichte zur besonderen Verantwortung.

Er betonte, dass Demokratie auf Werten wie Solidarität und Vertrauen beruhe, die der Staat nicht erzwingen könne. Gerade in einer Welt mit zunehmendem Autoritarismus sei es wichtig, die freiheitliche Ordnung aktiv zu schützen. Auch die neuen Staatsbürger hätten nun die Verantwortung, diese Werte zu leben und die Demokratie zu erhalten.

„Mit Ihrer Entscheidung zur Einbürgerung bekennen Sie sich öffentlich zu unserem freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat und unseren Werten und Normen. Sie erklären Ihre ganz persönliche Bindung zu unserer demokratischen Gesellschaft“, sagte Oberbürgermeister Christian Specht bei der Feier und betonte: „Mit Ihrer Einbürgerung haben Sie alle Rechte und Pflichten als Bürgerinnen und Bürger unseres Landes erhalten. Sie erweitern damit auch Ihre persönlichen Möglichkeiten, unser politisches Gemeinwesen mitzugestalten und mitzubestimmen. Dazu will ich Sie ausdrücklich ermuntern!“ Der Oberbürgermeister betonte auch den hohen Wert ehrenamtlicher Arbeit für die Stadtgesellschaft und rief die Neueingebürgerten dazu auf, sich ehrenamtlich zu engagieren und so einen aktiven Beitrag zur Stadtgesellschaft zu leisten.

Eine Talkrunde mit Neubürgerinnen und Neubürgern beschäftigte sich mit dem Thema „Die deutsche Staatsbürgerschaft“. Daran nahmen Lucia Santoso aus Australien, Mehran Sunny aus Pakistan und Robert Green aus Großbritannien teil. Musikalisch umrahmt wurde die Einbürgerungsfeier von Jamie Lee Imhof, Merve Uslu-Ersoy, Kira Reiter und Michael Kuhn.

Quelle Stadt mannheim Foto Stadt Mannheim Henn

