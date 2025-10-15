Ludwigshafen – Turmklang – Dein Freitag im Turmrestaurant im Ebertpark

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.Werbung. Am Freitag, 17. Oktober, geht Turmklang im Ebertpark in die 2. Runde.

Ab dem 17. Oktober findet jeden Freitag INDOOR Turmklang von 20:00 – 0:00 Uhr mit elektronischer Musik, Cocktails und entspannter Afterwork-Atmosphäre im Turmrestaurant im Ebertpark statt.

Hier die Termine und Dj´s:

INDOOR in der Cocktailbar des Turmrestaurants!

17.10. Siggi (Bali)

24.10. DJ Soulstar

31.10. Danjo & Verena

07.11. Sven Moo

14.11. DIDI (DE)

21.11. Tom Tainted

28.11. Olivier (LOUT)

05.12. PEACHYY

12.12. DJ Marco Secchi

19.12. Sandy Kay

26.12. Robin Hirte

Wo:

Cocktailbar Turmrestaurant im Ebertpark

67063 Ludwigshafen

Anfahrt & Parken

Parkmöglichkeiten: Parkplatz an der Eberthalle

Adresse fürs Navi: Erzbergerstraße 83, 67063 Ludwigshafen

Eintritt frei

Tipp:

Das Turmrestaurant im Ebertpark ist nicht nur für diesen Abend perfekt – hier könnt ihr auch jederzeit lecker essen gehen oder eure Feier genießen, ob Geburtstag, Hochzeit oder Firmenfeier.

Kommt vorbei, feiert mit uns den Start in den Herbst und erlebt Musik, die verbindet!