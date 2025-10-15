Ludwigshafen – Turmklang – Dein Freitag im Turmrestaurant im Ebertpark

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.Werbung. Am Freitag, 17. Oktober, geht Turmklang im Ebertpark in die 2. Runde.
Ab dem 17. Oktober findet jeden Freitag INDOOR Turmklang von 20:00 – 0:00 Uhr mit elektronischer Musik, Cocktails und entspannter Afterwork-Atmosphäre im Turmrestaurant im Ebertpark statt.
Hier die Termine und Dj´s:
INDOOR in der Cocktailbar des Turmrestaurants!
17.10. Siggi (Bali)
24.10. DJ Soulstar
31.10. Danjo & Verena
07.11. Sven Moo
14.11. DIDI (DE)
21.11. Tom Tainted
28.11. Olivier (LOUT)
05.12. PEACHYY
12.12. DJ Marco Secchi
19.12. Sandy Kay
26.12. Robin Hirte
Wo:
Cocktailbar Turmrestaurant im Ebertpark
67063 Ludwigshafen
Anfahrt & Parken
Parkmöglichkeiten: Parkplatz an der Eberthalle
Adresse fürs Navi: Erzbergerstraße 83, 67063 Ludwigshafen
Eintritt frei
Tipp:
Das Turmrestaurant im Ebertpark ist nicht nur für diesen Abend perfekt – hier könnt ihr auch jederzeit lecker essen gehen oder eure Feier genießen, ob Geburtstag, Hochzeit oder Firmenfeier.
Kommt vorbei, feiert mit uns den Start in den Herbst und erlebt Musik, die verbindet!