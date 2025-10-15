Ludwigshafen – Mehrere Autos aufgebrochen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) In der Nacht vom 14.10.2025 (zwischen 3:20 und 4:20 Uhr) brachen zwei unbekannte Täter im Gartenweg in mehrere Autos ein und entwendeten Bargeld sowie Wertgegenstände. Überwachungskameras filmten zwei männliche Personen. Dabei öffnete einer der Männer die Fahrzeugtür während der zweite auf der Straße wartete. Einer der Männer trug einen Kapuzenpullover und einen Rucksack.

Wer hat die Tat beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .