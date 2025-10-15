Ludwigshafen – Brand eines Pavillons und eines Gartenhauses

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am gestrigen Dienstag (14.10.2025) brannten gegen 20:30 im Friedrich-Burschell-Weg ein Pavillon und ein Gartenhaus, die von der Feuerwehr gelöscht werden konnten. Durch eine Zeugin waren kurz vor dem Brand zwei laute Knallgeräusche zu hören, was auf Feuerwerkskörper hindeutet.

Haben Sie den Vorfall beobachtet oder können Aussagen zu den Tätern machen?

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.