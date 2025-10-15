Ludwigshafen – „Aqua-Fitness Night“ im Hallenbad Süd am 31. Oktober

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Abteilung Bäder der Stadtverwaltung bietet am Freitag,

31. Oktober 2025, wieder eine „Aqua-Fitness Night“ anlässlich Halloween an. Dieses Mal dürfen sich Wasser-Fitness-Begeisterte im Hallenbad Süd austoben statt im Hallenbad Oggersheim. Das Hallenbad Süd wird dem Anlass entsprechend gruselig geschmückt. Von 19.30 bis 22.30 Uhr erwartet die Gäste ein umfassendes Fitness-Programm. Sie können verschiedene Angebote ausprobieren: Aqua-Jogging, Aqua-Jogging Power, Aqua-Fitness, Aqua-Intervall und am Ende der „Cool down“ im Wasser.

Ein Teil der Angebote findet im Sportbecken statt, ein Teil im Nichtschwimmerbecken. Aqua-Jogging funktioniert ähnlich wie Joggen, nur im Wasser. Die Teilnehmenden bewegen sich durch das Sportbecken wie Jogger*innen und bekommen durch einen speziellen Gürtel Auftrieb. Aqua-Jogging Power funktioniert ähnlich, nur schneller. Bei Aqua-Fitness werden gymnastische Übungen im Wasser ausgeführt, meistens mit Hilfsmitteln wie Hanteln. Aqua-Intervall ist eine Art Zirkeltraining im Wasser. Beim Cool down am Ende können sich alle Teilnehmenden gemeinsam erholen.

Im Eintrittspreis von 13 Euro ist ein Getränk enthalten. Das Bäderteam empfiehlt, sich zusätzliche Getränke mitzubringen, und weist darauf hin, dass in den Becken nur Badebekleidung erlaubt ist (keine Kostümierung).

Karten für die „Aqua-Fitness Night“ sind ab sofort im Hallenbad Süd zu den Kassenöffnungszeiten erhältlich. Aufgrund der „Aqua-Fitness Night“ endet der „normale“ öffentliche Badebetrieb an diesem Tag um 19 Uhr (Kassenschluss ist 18.30 Uhr).

Quelle Ludwigshafen

