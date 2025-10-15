Landau – Zwei Bundeswehrübungen im Landkreis Südliche Weinstraße – Diesmal in den Verbandsgemeinden Offenbach und Edenkoben

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Bundeswehr hat die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße darüber informiert, dass sie von Dienstag, 28. Oktober, bis Donnerstag, 30. Oktober, eine Übung auch auf dem Gebiet des Landkreises Südliche Weinstraße abhalten wird. Etwa 25 Soldatinnen und Soldaten werden im Einsatz sein, vorwiegend in der Verbandsgemeinde Offenbach. Angekündigt ist auch, dass die Truppe dabei mit drei Fahrzeugen und einer Drohne üben wird.

Eine weitere Übung unter anderem auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde Edenkoben plant die Bundeswehr im Zeitraum vom 11. bis 13. November. Auch hier werden circa 25 Soldatinnen und Soldaten mit insgesamt drei Fahrzeugen und einer Drohne im Einsatz sein.

Quelle: Stadt Landau