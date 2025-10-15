Ladenburg – Selbstablesung der Wasserzählerstände bis 6. November

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Eine genaue Jahresverbrauchsabrechnung erfordert aktuelle Wasserzählerstände. Die Zählerstandsermittlung für die Stadt Ladenburg übernimmt 2025 das Servicecenter Saarbrücken. Ab Mittwoch, den 22. Oktober 2025 erhalten alle Wasserabnehmerinnen und Wasserabnehmer ein entsprechendes Schreiben, das sie auffordert, die jeweiligen Zählerstände bis spätestens 06. November 2025 mitzuteilen. Die jeweiligen Angaben werden in der Jahresendabrechnung zum 31.12.2025 hochgerechnet. Sollte keine Rückmeldung erfolgen, wird der Wasserverbrauch 2025 anhand des Vorjahresverbrauchs geschätzt. Dies führt allerdings zu ungenauen Abrechnungen für das Jahr 2025 und die daraus berechneten Abschlagsfestsetzungen für das Jahr 2026.

Die Stadt Ladenburg bittet deshalb alle Wasserabnehmerinnen und Wasserabnehmer in ihrem eigenen Interesse, die Zählerstände dem Servicecenter Saarbrücken über eine der verschiedenen Übermittlungsmöglichkeiten rechtzeitig mitzuteilen.

Quelle: Stadt Ladenburg