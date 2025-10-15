Heidelberg – Umleitung der Linie 38 wegen Tiefbauarbeiten in der Mühltalstraße

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aufgrund städtischer Tiefbauarbeiten ist die Mühltalstraße ab Montag, 20. Oktober, bis voraussichtlich Freitag, 28. November 2025, für die Durchfahrt gesperrt. Dies hat auch Auswirkungen auf die Buslinie 38 der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv).

– In Fahrtrichtung Hans-Thoma-Platz Umleitung zwischen den Haltestellen Turnerbrunnen (Ersatzhaltestelle) und Am Zapfenberg

(Ersatzhaltestelle)

– Entfall der Haltestellen Im Heiligenberg, Bahofweg und Mühltalstraße

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH