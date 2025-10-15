  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

15.10.2025, 17:40 Uhr

Heidelberg – Streitigkeiten im Straßenverkehr

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Am Dienstagabend gerieten im Stadtteil Bergheim zwei Verkehrsteilnehmer aus unbekanntem Grund in einen Streit.

Zwei Männer im Alter von 34 Jahren und 60 Jahren provozierten sich während der Fahrt im Straßenverkehr gegenseitig mit Hand- und Lichtzeichen, was dazu führte, dass sie schließlich in der Blücherstraße anhielten, um das Gespräch zu suchen. Dieses mündete in einer verbalen Auseinandersetzung, woraufhin der 34-Jährige mit der Faust gegen das Fahrzeug des 60-Jährigen schlug. Eine Delle auf der Motorhaube war das Resultat des Streitgesprächs. Anschließend beruhigten sich die Männer und vereinbarten eine Schadensregulierung.

