Heidelberg – Jetzt anmelden: Heidelberger Literaturscouts suchen neue Mitglieder – Angebot für lesebegeisterte Jugendliche ab 13 Jahren

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Heidelberger Literaturscouts starten am Mittwoch, 22. Oktober 2025, um 16 Uhr in ihr drittes Jahr. Neue Lesebegeisterte ab 13 Jahren sind herzlich zur Auftaktveranstaltung in die Bibliothek des Bunsen-Gymnasiums im Stadtteil Neuenheim, Humboldtstraße 23, eingeladen. Die Heidelberger Literaturscouts sind ein Programm des Kulturamts im Rahmen der Aktivitäten Heidelbergs als UNESCO City of Literature. Die Literaturscouts treffen sich einmal im Monat, um sich über gemeinsam gelesene Bücher auszutauschen. Sie sind aktiv im Erkunden von Leseorten in der Stadt, führen Interviews mit Menschen aus der Buchbranche, lesen vor, schreiben eigene Rezensionen und vieles mehr.

Nähere Informationen zum Programm und Texte aus der Feder der Heidelberger Literaturscouts finden sich im Internet unter www.cityofliterature.de.

Um Voranmeldung wird nach Möglichkeit gebeten, entweder per E-Mail an heidelberger_literaturscouts@gmx.de oder per Direktnachricht auf Instagram: @heidelberger_literaturscouts.

Quelle: Stadt Heidelberg