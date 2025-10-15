Heidelberg – Gesangskurse zum Thema Gesundheit

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Singen tut nicht nur der Seele gut, sondern vergrößert auch nachweislich das Lungenvolumen, eine gute Maßnahme für die Folgen von Long- und Post-Covid. Am 25. und 26. Oktober finden an der vhs Heidelberg die Gesangskurse „Singen macht glücklich und gesund“ und „Atem- und Gesangsübungen bei Long-/Post-Covid“ statt. Ziel ist, durch praktische Atem- und Gesangsübungen die Beweglichkeit der Atemmuskulatur und das Zwerchfell zu trainieren.
Eine Anmeldung bei der Volkshochschule ist bis 21. Oktober unter 06221 / 911911 oder auf www.vhs-hd.de erforderlich.
vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg.
Quelle: Volkshochschule Heidelberg