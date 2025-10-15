Heidelberg – Gemeinsam „Seniorenherbst“ feiern Veranstaltungen für ältere Menschen ab 65 Jahren in den Stadtteilen noch bis Ende November

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bis in den November 2025 hinein finden in den Heidelberger Stadtteilen noch die traditionellen „Seniorenherbste“ statt. Sie werden gemeinsam von der Stadt Heidelberg und den Stadtteilvereinen veranstaltet. Das bunte Unterhaltungsprogramm variiert je nach Stadtteil und hat von Lesungen und Sketchen bis hin zu Gesangseinlagen und Tanzvorstellungen einiges zu bieten. Für das Programm sowie Speisen und Getränke sorgen bei allen Seniorenherbsten die Stadtteilvereine. Rund 25.000 Bürgerinnen und Bürger ab 65 Jahren sind dazu eingeladen. In Kirchheim, Pfaffengrund, Wieblingen und der Altstadt haben die Seniorenherbste bereits stattgefunden. Jetzt sind beginnend mit Rohrbach am Samstag, 18. Oktober 2025, zehn weitere Stadtteile an der Reihe.

Anders als in den Vorjahren verschickt die Stadt die Einladung zu den Seniorenherbsten nicht mehr per Post. Die genauen Termine werden über die Presse veröffentlicht, sind auf der Internetseite der Stadt Heidelberg zu finden oder gedruckt in den Faltblättern, die es in den Seniorenzentren und anderen zentralen Stellen in den Stadtteilen gibt. Stadt und Stadtteilvereine bitten interessierte Seniorinnen und Senioren, im Bekanntenkreis auf die veränderte Form der Einladung aufmerksam zu machen. Für Nachfragen steht das Amt für Soziales und Senioren unter der Telefonnummer 06221 58-38340 zur Verfügung.

Die kommenden Seniorenherbst-Veranstaltungen im Überblick:

• Rohrbach: Samstag, 18. Oktober 2025, 14.30 Uhr, Eichendorffhalle, Heidelberger Straße 50, 69126 Heidelberg.

• Südstadt: Samstag, 18. Oktober 2025, 14.30 Uhr, Chapel, Rheinstraße 12/4, 69126 Heidelberg.

• Schlierbach: Samstag, 18. Oktober 2025, 14.30 Uhr, Bürgerhaus, Schlierbacher Landstraße 130, 69118 Heidelberg.

• Handschuhsheim: Samstag, 18. Oktober 2025, 15 Uhr, Kulturzentrum Handschuhsheim, Carl-Rottmann-Saal, Dossenheimer Landstraße 13, 69121 Heidelberg.

• Emmertsgrund und Boxberg: Sonntag, 19. Oktober 2025, 14.30 Uhr, Bürgerhaus HeidelBERG, Forum 1, 69126 Heidelberg.

• Weststadt: Samstag, 25. Oktober 2025, 14.30 Uhr, St. Hildegard (Gemeindesaal St. Bonifatius), Hildastraße 6, 69115 Heidelberg.

• Neuenheim: Sonntag, 26. Oktober 2025, 14.30 Uhr, evangelisches Gemeindehaus Lutherstraße, Lutherstraße 67, 69120 Heidelberg.

• Ziegelhausen: Sonntag, 2. November 2025, 14.30 Uhr, Steinbach-Halle, Am Fürstenweiher 40, 69118 Heidelberg.

• Bahnstadt: Sonntag, 30. November 2025, 14.30 Uhr, Bürgerhaus Bahnstadt, Gadamerplatz 1, 69115 Heidelberg.

Infos gibt es auch im Internet unter www.heidelberg.de/seniorenherbst.

Quelle: Stadt Heidelberg