Heidelberg – Emil-Maier-Park: Rückblick und Ausblick auf Veranstaltungen und Aktionen am 20. Oktober



Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ein Sommer voller Leben, Begegnung und Kreativität liegt hinter dem Emil-Maier-Park im westlichen Bergheim: Nachbarschaftsfeste, Sport- und Spielaktionen, Kunstausstellungen oder Kinoabende – das vielfältige Programm hat viele Menschen ins Quartier gelockt. Auch im Alltag wird der neue Park inzwischen rege genutzt. Nun laden das Quartiersmanagement Westliches Bergheim und die Stadt Heidelberg alle Interessierten zu einem gemeinsamen Rück- und Ausblick ein. Die Veranstaltung findet am Montag, 20. Oktober 2025, von 17 bis 19 Uhr im Café Leitstelle statt. Eingeladen sind alle, die in den vergangenen Monaten Aktionen und Veranstaltungen im Emil-Maier-Park gestaltet haben, ebenso wie Anwohnerinnen und Anwohner sowie alle, die sich künftig an der Weiterentwicklung des urbanen Freiraums beteiligen möchten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Von der Straße zum urbanen Park

Die Emil-Maier-Straße wird seit 2023 schrittweise in einen lebendigen Stadtpark verwandelt. Auf Grundlage einer Ideenstudie entstand hier ein Experimentierraum, der durch temporäre Maßnahmen umgestaltet wird. Seit Sommer 2024 ist ein Abschnitt der Straße für den Autoverkehr gesperrt. Wo zuvor Autos fuhren und parkten, laden heute Sitzgelegenheiten, Pflanzeninseln und offene Flächen zum Verweilen und Zusammenkommen ein. Der Emil-Maier-Park entwickelt sich dabei gemeinsam mit den Menschen im Quartier. Der erste Schritt zur Umgestaltung zum Emil-Maier-Park ist Teil des Projekts „Mittendrinnenstadt“ und wird über das Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ gefördert. Die gestalterischen Maßnahmen wurden im Oktober 2025 abgeschlossen. Mit dem Ende des Förderprogramms zum Jahresende 2025 sind zunächst keine weiteren baulichen oder gestalterischen Ergänzungen vorgesehen.

Die Stadt Heidelberg ist Projektträgerin. Die Bespielung der Fläche wird in einem gemeinsamen Prozess von Quartiersmanagement westliches Bergheim, Stadt Heidelberg und einer kleinen Organisationsgruppe aus Bewohnerinnen und Bewohnern, Mietenden des Dezernats 16 sowie Akteurinnen und Akteuren aus dem Stadtteil begleitet.

