Germersheim – Kreisvolkshochschule: Aktuelle Kurse, Vorträge und Veranstaltungen

Germersheim / Metropolregion rhein-Neckar(red/ak) – Kreisvolkshochschule: Aktuelle Kurse, Vorträge und Veranstaltungen –

„Deutsch A1.1 – für Anfänger/Anfängerinnen“ am Vormittag.

Veranstaltung mit Sergii Selivanik, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.02. Beginn: Montag, 27. Oktober 2025, 9.30 bis 11.45 Uhr, Kursende: 15. Dezember 2025, Kursdauer: 8 Termine, Teilnahmegebühr: 84 Euro/Person. Einstieg möglich.

„WORD 2019 (Textverarbeitung) – Kurs B“

Veranstaltung mit Gerald Kessing, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildende Schule (BBS), 2. OG, Saal 2.01. Beginn: Dienstag, 28. Oktober 2025, 18.00 bis 21.00 Uhr, Kursende: 16. Dezember 2025, Kursdauer: 8 Termine, Teilnahmegebühr: 162 Euro/Person.

„Nähen und Schneidern – für Anfänger/Anfängerinnen und Fortgeschrittene- B“

Veranstaltung mit Dagmar Palluch, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.07. Beginn: Dienstag, 28. Oktober 2025, 18.30 bis 21.30 Uhr, Kursende: 25. November 2025, Kursdauer: 5 Termine, Teilnahmegebühr: 62 Euro/Person.

„Vorbereitungskurs Berufsreife (Hauptschulabschluss)“

Veranstaltung mit Katja Nepf, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), 2. OG, Saal 2.02. Beginn: Mittwoch, 29. Oktober 2025, 17.30 bis 20.45 Uhr, Kursende: 18. Juni 2026, Kursdauer: 82 Termine, montags, mittwochs, donnerstags (bei Bedarf samstags v. 9-12:15 Uhr), Teilnahmegebühr: 316 Euro/Person.

„EXCEL 2019 (Tabellenkalkulation) – Kurs B“

Veranstaltung mit Gerald Kessing, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildende Schule (BBS), 2. OG, Saal 2.01. Beginn: Mittwoch, 29. Oktober 2025, 18.00 bis 21.00 Uhr, Kursende: 17. Dezember 2025, Kursdauer: 8 Termine, Teilnahmegebühr: 170 Euro/Person.

„Handhabung eines Feuerlöschers – Sicherheit mit Köpfchen und Praxis“

Veranstaltung mit Marco Zauner, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.07. Beginn: Mittwoch, 29. Oktober 2025, 18.30 bis 20.30 Uhr, Kursende: 29. Oktober 2025, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: 38 Euro/Person.

„Kennen Sie Ihren CO2-Fußabdruck? – Vortrag“

Veranstaltung mit Peter Hasbach, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.07. Beginn: Donnerstag, 30. Oktober 2025, 18.00 bis 19.30 Uhr, Kursende: 30. Oktober 2025, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: 8 Euro/Person.

„Deutsch A1.1 – für Anfänger/Anfängerinnen“ am Vormittag.

Veranstaltung mit Tabea Zielinska, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), 2. OG, Saal 2.02. Beginn: Freitag, 31. Oktober 2025, 9.30 bis 11.00 Uhr, Kursende: 19. Dezember 2025, Kursdauer: 8 Termine, Teilnahmegebühr: 40 Euro/Person.

„Arabische Gerichte und Desserts“

Veranstaltung mit Isabelle Belet-Akyol, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildende Schule, 2. OG, Küche. Beginn: Freitag, 31. Oktober 2025, 18.00 bis 22.00 Uhr, Kursende: 31. Oktober 2025, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: 37 Euro/Person.

„Deutsch Sprachprüfungszertifikat A1 von telc“

Veranstaltung mit Karin Träber, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.06. Beginn: Samstag, 13. Dezember 2025, 9.00 bis 16.00 Uhr, Kursende: 13. Dezember 2025, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: 135 Euro/Person. Anmeldeschluss: 31. Oktober 2025

„Deutsch Sprachprüfungszertifikat A2 von telc“

Veranstaltung mit Karin Träber, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.07. Beginn: Samstag, 13. Dezember 2025, 9.00 bis 16.00 Uhr, Kursende: 13. Dezember 2025, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: 145 Euro/Person. Anmeldeschluss: 31. Oktober 2025

„Welcher Hund passt zu mir? – Vortrag B“

Veranstaltung mit Yvonne Fremgen, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.02. Beginn: Mittwoch, 5. November 2025, 19.00 bis 20.30 Uhr, Kursende: 5. November 2025, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: 10 Euro/Person.

„Welche Kompetenzen brauchen die Frauen von morgen? – Web-Seminar Modul 3“

Veranstaltung mit Anja Katharina Bezold, Online-Schulungsform. Beginn: Donnerstag, 6. November 2025, 20.00 bis 21.30 Uhr, Kursende: 6. November 2025, Kursdauer: 1 Termin, kostenfrei.

„Die Pfalz – historischer und humorvoller Vortag A“

Veranstaltung mit Kurt Weber, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.07. Beginn: Freitag, 7. November 2025, 19.30 bis 20.15 Uhr, Kursende: 7. November 2025, Kursdauer: 1 Termin, kostenfrei.

„Die Pfalz – historischer und humorvoller Vortag B“

Veranstaltung mit Kurt Weber, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.07. Beginn: Freitag, 7. November 2025, 20.45 bis 21.30 Uhr, Kursende: 7. November 2025, Kursdauer: 1 Termin, kostenfrei.

„Einbürgerungstest“ am Vormittag

Veranstaltung mit Karin Träber, Bellheim, Schulstraße 4, 2. OG, Besprechungsraum (über Aussentreppe). Beginn: Montag, 8. Dezember 2025, 10.00 bis 11.00 Uhr, Kursende: 8. Dezember 2025, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: 25 Euro/Person.

Anmeldeschluss: 7. November 2025

„Einbürgerungstest“

Veranstaltung mit Karin Träber, Bellheim, Schulstraße 4, 2. OG, Besprechungsraum (über Aussentreppe). Beginn: Montag, 8. Dezember 2025, 15.00 bis 16.00 Uhr, Kursende: 8. Dezember 2025, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: 25 Euro/Person.

Anmeldeschluss: 7. November 2025

„Malen mit Pastellkreide“

Veranstaltung mit Ulrich Liehr, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.06. Beginn: Samstag, 8. November 2025, 9.00 bis 11.15 Uhr, Kursende: 15. November 2025, Kursdauer: 2 Termine, Teilnahmegebühr: 42 Euro/Person.

„Origami – die Kunst des Papierfaltens – für Anfänger/Anfängerinnen“

Veranstaltung mit Karl-Heinz Petry, Germersheim, August-Keiler-Straße 34, Goethe-Gymnasium, Ostbau, EG, Saal 048. Beginn: Dienstag, 11. November 2025, 18.00 bis 21.00 Uhr, Kursende: 2. Dezember 2025, Kursdauer: 3 Termine, Teilnahmegebühr: 30 Euro/Person.

„Fitnesstraining – mit „Schattenboxen““

Veranstaltung mit Isabelle Belet-Akyol, Germersheim, Ritter-von-Schmauß-Straße, Außentreppe Kreisaula, Seminarraum Aula – kvhs. Beginn: Samstag, 15. November 2025, 10.00 bis 14.00 Uhr, Kursende: 14. November 2025, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: 25 Euro/Person.

„Schach für Einsteiger“

Veranstaltung mit Thanh Kien Tran, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.02. Beginn: Samstag, 15. November 2025, 9.00 bis 10.30 Uhr, Kursende: 29. November 2025, Kursdauer: 3 Termine, Teilnahmegebühr: 36 Euro/Person.

Eine Anmeldung ist zu allen Veranstaltungen der Kreisvolkshochschule Germersheim zwingend erforderlich, telefonisch unter 07274-53382 oder -53334, per E-Mail an vhs@kreis-germersheim.de oder persönlich bei der „offenen Sprechstunde“, jeden Dienstag von 14-16 Uhr in Germersheim, in der Stadtverwaltung, Kolpingplatz 3, Raum 307.

Quelle: Stadt Germersheim