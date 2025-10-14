Zukunft des Julius-Hetterich-Saals gesichert: GAG und ARGE Maudach schließen Vertrag über Weiterbetrieb ab 2026

Ludwigshafen-Maudach / Metropolregion Rhein-Neckar – Die kommunale Wohnungsbaugesellschaft GAG Ludwigshafen und die Arbeitsgemeinschaft Maudacher Vereine e. V. (ARGE Maudach) haben einen Vertrag geschlossen, der den Weiterbetrieb des Julius-Hetterich-Saals ab dem 1. Januar 2026 gewährleistet. Damit bleibt das traditionsreiche Haus im Herzen Maudachs auch künftig zentrale Adresse für Kultur, Vereinsleben und bürgerschaftliches Engagement.

Die ARGE Maudach übernimmt als Betreiber die Verantwortung für Betrieb, Belegung, Schlüsselmanagement und Veranstaltungstechnik. Damit liegt die Nutzung künftig in den Händen der Maudacher Vereinsgemeinschaft. Die GAG hat im Vorfeld bereits notwendige Investitionen in den Brandschutz vorgenommen. Damit ist der Saal technisch und sicherheitlich auf dem aktuellen Stand – eine zentrale Voraussetzung für die weitere Nutzung als Veranstaltungsort. „Mit dieser Vereinbarung schaffen wir die Möglichkeit und Planungssicherheit für Vereine, Initiativen und Veranstalter – und stärken zugleich den gesellschaftlichen Zusammenhalt im Stadtteil“, erklärt Wolfgang van Vliet, Vorstand der GAG. „Die GAG hat ihre Verantwortung mit Investitionen in die Sicherheit wahrgenommen. Dass der Julius-Hetterich-Saal auch in Zukunft Bühne und Treffpunkt für alle bleibt, ist uns ein echtes Anliegen. Ich danke allen Beteiligten für die engagierte Zusammenarbeit. “

Auch Andreas Olbert, Ortsvorsteher von Maudach, begrüßt den Schritt: „Viele Feste, Konzerte und Sitzungen sind ohne den Julius-Hetterich-Saal kaum denkbar. Der Vertrag ist ein starkes Signal für Maudach – er verbindet Verlässlichkeit für unsere Vereine mit einer Perspektive für Kultur und Ehrenamt.“

Die Vertreter der ARGE Maudach Markus Diehl und Oliver Mark ergänzen: „Wir als Dachverband der Maudacher Vereine freuen uns über das Vertrauen und die Übertragung der Verantwortung. So können wir langfristig planen – von Fastnachtssitzungen über Konzerte bis zu Versammlungen – und den Saal als Ort des Miteinanders weiterentwickeln.“ Der Weiterbetrieb des Julius-Hetterich-Saals war ein dringender Wunsch aus der Ortspolitik und der Bürgerschaft. Mit dem jetzt geschlossenen Vertrag ist eine gute gemeinsame Lösung gefunden worden, die den Bedürfnissen aller Beteiligten gerecht wird.

Über den Julius-Hetterich-Saal

Der Saal ist ein traditionsreicher Veranstaltungsort im Stadtteil Ludwigshafen-Maudach und zählt mit Bühne, Galerie und Platz für große Feiern zu den gesellschaftlichen Mittelpunkten des Stadtteils. Der vorherige Betreiber hatte zum 31.12.2024 sein Engagement beendet.

Quelle: GAG Ludwigshafen

Bild: MRN-News