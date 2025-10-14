Waldsee/Mutterstadt/Schifferstadt – Verkehrskontrollen



Waldsee/Mutterstadt/Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Beamte und Beamtinnen der Polizeiinspektion Schifferstadt führten am späten Montagabend in der Ludwigstraße (Waldsee), in der Ludwigshafener Straße (Mutterstadt) und in der Speyerer Straße (Schifferstadt) mehrere Verkehrskontrollen durch.

Hierbei wurde ein Gurtverstoß festgestellt und geahndet. Weiterhin wurden aufgrund technischer Mängel und nicht mitgeführter Dokumente zehn Mängelberichte ausgestellt und weitere Verwarnungen ausgesprochen.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen