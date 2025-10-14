Speyer – Neuer Marktplatz-Treff auf dem Wochenmarkt am Königsplatz in Erprobung: Serviceclubs und Stadtverwaltung testen neues Angebot zur Attraktivierung des Wochenmarkts



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Rande des Wochenmarkts auf Königsplatz wird ein neues Angebot erprobt. Am Samstag, 18. Oktober 2025, findet das Pilotprojekt für einen „Marktplatz-Treff Königsplatz“ im Zeitraum von 9 bis 12 Uhr statt.

Die Initiative für das Projekt kam von mehreren Speyerer Serviceclubs, die damit den Wochenmarkt beleben und gleichzeitig ihre gemeinnützige Arbeit vorstellen möchten. Dezernentin Irmgard Münch-Weinmann und Wirtschaftsförderer Mario Daum haben die Anregung aufgegriffen und das Konzept gemeinsam mit den Clubs entwickelt. Das Konzept wird am kommenden Samstag von KIWANIS erprobt und danach wird ausgewertet, ob die Serviceclubs im kommenden Jahr aus besonderem sozialem Anlass ihr Angebote über einen längeren Zeitraum den Wochenmarkt begleiten.

Am Rand des Marktgeschehens – in der Baum-Allee zur Kutschergasse bzw. Schulergasse – wird KIWANIS einen Stand aufbauen. Dort werden Getränke zum Verkauf angeboten und es wird über die Arbeit von KIWANIS und über soziale Projekte informiert. Die Einnahmen fließen vollständig in gemeinnützige Zwecke im Stadtgebiet.

Gleichzeitig stehen Stehtische bereit, an denen Marktbesucher*innen ihre frisch auf dem Markt eingekaufte Produkte wie Käse, Wurst oder Brot direkt vor Ort genießen können.

KIWANIS-Präsident Marc André de Zordo und KIWANIS-Vertreter Jürgen Siewerth teilen zur Initiative mit, dass es neben der Vorstellung der Serviceclubs und ihrer Projekte auch darum geht, soziale Treffpunkte wie den Wochenmarkt zu stärken: „Wir wollen den Wochenmarkt als lebendigen Treffpunkt in der Innenstadt stärken, damit Begegnungen sowie soziales Miteinander fördern und das bei einem Glas Wein oder einer Pfälzer Schorle, gutem Essen und netten Gesprächen, für den guten Zweck.“

„Wir freuen uns über diese Idee aus der Bürgerschaft“, so Dezernentin Irmgard Münch-Weinmann. „Der Marktplatz-Treff verbindet mehrere positive Aspekte: Er stärkt den Wochenmarkt mit den regionalen Produkten, schafft einen neuen sozialen Begegnungsort in der Innenstadt und macht das vielfältige ehrenamtliche Engagement in Speyer sichtbar. Gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung unterstützen wir die Initiative und freuen uns, wenn der „Marktplatz-Treff Königsplatz“ gut angenommen wird.“

Nach dem ersten Test wird das Vorhaben ausgewertet. Bei positiver Resonanz könnte der Marktplatz-Treff Königsplatz über die wärmere Jahreszeit regelmäßig stattfinden.

Bild honorarfrei, © Klaus Venus

Quelle: Stadt Speyer