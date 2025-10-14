Speyer – Ehrenamt mit Herz: Leihgroßeltern in Speyer gesucht

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Infoveranstaltung am 24. Oktober 2025
Die Malteser in Speyer starten ein besonderes Ehrenamtsprojekt: „Bonus-Omas und -Opas“ werden gesucht!
Menschen, die keine eigenen Enkelkinder haben oder deren Enkel weit entfernt wohnen, können sich ab sofort als Leih-Großeltern engagieren und jungen Familien ohne Großeltern wertvolle Zeit schenken.
Das Projekt richtet sich an Seniorinnen und Senioren, die Freude daran haben, mit
Kindern Zeit zu verbringen – sei es beim Spielen, Vorlesen oder gemeinsamen
Erleben.
Wichtig: Es handelt sich nicht um klassische Kinderbetreuung, sondern um ein
freiwilliges Miteinander, das beiden Generationen Freude bereitet.
Die Malteser begleiten die Teilnehmenden mit einer Schulung, organisieren den
Kennenlernprozess und bieten Raum für Austausch und Unterstützung.
„Viele junge Familien wünschen sich die liebevolle Unterstützung von Großeltern im
Alltag – jemanden, der vorliest, mit den Kindern spielt oder praktische Dinge zeigt.
Das Projekt ‚Leihgroßeltern‘ schließt diese Lücke und schafft wertvolle Begegnungen
zwischen Generationen“, sagt Projektkoordinatorin Marion Karl, die das Projekt mit
viel Herzblut begleitet.
Interessierte sind herzlich eingeladen zur Info-Veranstaltung am 24. Oktober 2025
um 16 Uhr, Alter Postweg 1, Speyer.
Kontakt:
Marion Karl
Referentin soziales Ehrenamt
Tel. 0151 17617417 (auch via WhatsApp)
Marion.Karl@malteser.org
Bild: Zeit schenken – Leihgroßeltern gesucht! Das Projekt ist eine Win-Win-Situation
für Jung und Alt (Foto: Malteser)
Quelle: Malteser Hilfsdienst