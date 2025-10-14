Speyer – Ehrenamt mit Herz: Leihgroßeltern in Speyer gesucht



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Infoveranstaltung am 24. Oktober 2025

Die Malteser in Speyer starten ein besonderes Ehrenamtsprojekt: „Bonus-Omas und -Opas“ werden gesucht!

Menschen, die keine eigenen Enkelkinder haben oder deren Enkel weit entfernt wohnen, können sich ab sofort als Leih-Großeltern engagieren und jungen Familien ohne Großeltern wertvolle Zeit schenken.

Das Projekt richtet sich an Seniorinnen und Senioren, die Freude daran haben, mit

Kindern Zeit zu verbringen – sei es beim Spielen, Vorlesen oder gemeinsamen

Erleben.

Wichtig: Es handelt sich nicht um klassische Kinderbetreuung, sondern um ein

freiwilliges Miteinander, das beiden Generationen Freude bereitet.

Die Malteser begleiten die Teilnehmenden mit einer Schulung, organisieren den

Kennenlernprozess und bieten Raum für Austausch und Unterstützung.

„Viele junge Familien wünschen sich die liebevolle Unterstützung von Großeltern im

Alltag – jemanden, der vorliest, mit den Kindern spielt oder praktische Dinge zeigt.

Das Projekt ‚Leihgroßeltern‘ schließt diese Lücke und schafft wertvolle Begegnungen

zwischen Generationen“, sagt Projektkoordinatorin Marion Karl, die das Projekt mit

viel Herzblut begleitet.

Interessierte sind herzlich eingeladen zur Info-Veranstaltung am 24. Oktober 2025

um 16 Uhr, Alter Postweg 1, Speyer.

Kontakt:

Marion Karl

Referentin soziales Ehrenamt

Tel. 0151 17617417 (auch via WhatsApp)

Marion.Karl@malteser.org

Bild: Zeit schenken – Leihgroßeltern gesucht! Das Projekt ist eine Win-Win-Situation

für Jung und Alt (Foto: Malteser)

Quelle: Malteser Hilfsdienst