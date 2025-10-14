Schifferstadt – Europäisches Filmfestival der Generationen



Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Donnerstag, 23. Oktober um 18:30 Uhr zeigt die Stadt Schifferstadt in Kooperation mit dem Seniorenbeirat den Film „Toni und Helene“ im Rex-Kino-Center, Zeppelinstraße 6.

Anlass ist das 16. Europäischen Filmfestival der Generationen. Der Eintritt ist frei.

Reservierungen sind beim Rex-Kino-Center unter der Telefonnummer 06235 92 99 84 0

möglich.

Film „Toni und Helene“

Zwei ungleiche Seniorinnen begegnen einander im Pflegeheim und finden sich wenig später

auf einem abenteuerlichen Roadtrip wieder, der völlig anders verläuft als geplant. Denn

„man bereut im Leben nur das, was man nicht gemacht hat!“ Auf ihre alten Tage schließen

sie eine neue Freundschaft und lernen zu schätzen, worauf es im Leben wirklich ankommt.

Dabei vermittelt der Film die schöne Botschaft, dass man sich auch im hohen Alter noch

selbst überraschen kann.

Sabine Hiebler („Chucks“, „Anfang 80“) und Gerhard Ertl („Chucks“, „Anfang 80“) inszenieren

zusammen einen Film über späte Neuanfänge, letzte Fragen und die Leichtigkeit im

Schweren. Mit dabei die zwei fulminanten Hauptdarstellerinnen Christine Ostermayer

(„Anfang 80“, „Ein bisschen bleiben wir noch“) und Margarethe Tiesel („Grießnockerlaffäre“,

„Der Fall Collini“), einem Hauch von „Thelma und Louise“ und vielen weiteren

Publikumslieblingen wie Julia Koschitz, Manuel Rubey, Thomas Mraz, Julia Jelinek, Stefanie

Sargnagel, David Scheid, Reinhard Nowak uvm.

TONI UND HELENE strotzt vor Spielfreude, geschliffenen Dialogen, Situationskomik und

Charme – und erzählt mit Leichtigkeit über ernste Themen.

Der Film wurde im Sommer 2023 in Niederösterreich, Tirol, Vorarlberg und Zürich gedreht.

Produziert wurde die Komödie von TIVOLI FILMPRODUKTION („Die Macht der Kränkung“,

„Arthur und Clair“) in Koproduktion mit Orbrock Filmproduktion und gefördert durch ÖFI+,

ÖFI, Filmfonds Wien, ORF, Land Niederösterreich, Cine Tirol, sowie vom FilmFernsehFonds

Bayern und der FFA.

Das Europäische Filmfestival der Generationen

Das Europäische Filmfestival der Generationen ist eine bundesweite Veranstaltungsreihe der

Katholischen Hochschule Freiburg und dem Institut für Gerontologie der Universität

Heidelberg. Bei ihm werden dem Publikum Filme präsentiert, die zum Dialog über zukunfts-

und kommunalrelevante Themen einladen sollen wie z. B. Alter/n, Demografischer Wandel,

Klimawandel, Migration, Inklusion und gesellschaftlicher Zusammenhalt.

Quelle: Stadtverwaltung Schifferstadt