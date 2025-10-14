Schifferstadt – Archivgut aus Speyer zurück in Schifferstadt



Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – 18 Regalmeter Unterlagen und Bücher auf fünf Paletten – diese (im wahrsten Sinne des Wortes) gewichtige Menge an Archivgut hat das in Speyer ansässige Landesarchiv Rheinland-

Pfalz am gestrigen Montag an das Schifferstadter Stadtarchiv zugestellt. Es handelt sich um

das Gemeindearchiv, das bis dato nach Speyer ausgelagert gewesen war.

Um den Aufbau eines dezentralen, fachlich betreuten kommunalen Archivwesens zu

fördern, hatte die Landesarchivverwaltung der Stadtverwaltung Schifferstadt die Rückgabe

der Unterlagen angeboten. „Dass wir drei engagierte Archivare und die Möglichkeit einer

dauerhaften, gesicherten Lagerung haben, hat die Verantwortlichen davon überzeugt, dass

das Archivgut bei uns in Schifferstadt gut aufgehoben ist“, sagt Jannik Lang, Leiter des

Referats „Generationen“.

Nun sei es an den Stadtarchivaren, die teilweise bereits seit der

Eröffnung des Stadtarchivs vor 25 Jahren an Bord sind, die Bücher und Unterlagen zu sichten

und ins Inventar aufzunehmen.

Text und Fotos: Stadtverwaltung Schifferstadt