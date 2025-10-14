Neckarelz – Mann bedroht Autofahrer mit Todesfluch

Neckarelz / Neckar-Odenwald-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montagvormittag gegen 10 Uhr schlug und trat ein 27-jähriger Mann in Neckarelz mehrfach gegen das Fahrzeug eines 29-Jährigen. Der Tatverdächtige drohte ihm hierbei Gewalt an und äußerte die Worte „Avada Kedavra“, ein fiktiver Todesfluch aus der „Harry Potter“-Reihe. Zusätzlich zu den Drohungen beleidigte der Tatverdächtige den 29-Jährigen und gestikulierte bedrohlich indem er sich an der Kehle entlangfuhr. Der 29-Jährige blieb während des Vorfalls sicher in seinem Fahrzeug und der Tatverdächtige entfernte sich kurz darauf mit seinem

eigenen Fahrzeug von der Örtlichkeit. Hierbei fuhr der Beschuldigte In der Heinrichsburg mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln umher. Nach kurzer Zeit konnte der 27-Jährige von den eintreffenden Polizeikräften gestoppt

und vorläufig festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten eine geringe Menge Kokain in seiner Bauchtasche. Der Führerschein des Tatverdächtigen wurde beschlagnahmt. Nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen wurde der Mann in eine psychiatrische Klinik gebracht.

