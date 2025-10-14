Mannheim – Unfall auf der Kurt-Schumacher-Brücke verursacht Verkehrschaos

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Montag um kurz vor 14 Uhr verursachte ein Auffahrunfall auf der Kurt-Schuhmacher-Brücke erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen im gesamten innerstädtischen Bereich. Ein 77-jähriger Opel-Fahrer kollidierte auf der Brücke in Fahrtrichtung Ludwigshafen aus Unachtsamkeit mit einem vorausfahrenden Auto, wobei glücklicherweise nur ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand. Die Folgen auf den gesamten Verkehr, welcher von Mannheim nach Ludwigshafen fließt, waren jedoch enorm. Es bildeten sich Staus von mehreren Kilometern Länge über die Jungbuschbrücke sowie die Kurpfalzbrücke, wobei der Verkehr zeitweise fast zum Erliegen kam. Die Verkehrspolizei führte schließlich mit mehreren Streifenteams und der Motorradstaffel an Knotenpunkten verkehrslenkende Maßnahmen durch, welche letztlich zum Auflösen der Staus führten.
- Landau/A65/Rohrbach (ots) Zu einem Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen kam es am frühen Morgen (14.10.2025, 04.15 Uhr) auf der A65, AS Rohrbach, Fahrtrichtung Ludwigshafen. Ein 20 Jahre alter Autofahrer wollte bei der AS Rohrbach auf die A65 auffahren und missachtete im Baustellenbereich den Vorrang eines Sattelzuges, welcher sich auf dem durchgehenden und bedingt durch die ... Mehr lesen»
- Neckarelz / Neckar-Odenwald-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montagvormittag gegen 10 Uhr schlug und trat ein 27-jähriger Mann in Neckarelz mehrfach gegen das Fahrzeug eines 29-Jährigen. Der Tatverdächtige drohte ihm hierbei Gewalt an und äußerte die Worte „Avada Kedavra“, ein fiktiver Todesfluch aus der „Harry Potter“-Reihe. Zusätzlich zu den Drohungen beleidigte der Tatverdächtige den 29-Jährigen ... Mehr lesen»
- Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Im Ortsteil Dühren wurde am Samstagvormittag an einer Laterne ein Aufkleber entdeckt, der mit Rasierklingen versehen war. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Eine Zeugin verständigte gegen 10.30 Uhr die Polizei, weil sie an einer Straßenlaterne in der Straße Förstelblick einen Aufkleber entdeckt hatte, hinter welchem vier Rasierklingen versteckt waren. Beim ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt führte von Mitte Juli bis Ende September dieses Jahres mehrere Schwerpunktkontrollen im Stadtgebiet durch. Im Fokus standen dabei die Überwachung des Konsumcannabisgesetzes sowie der Waffen- und Messerverbotszonen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Unterstützt wurden die Beamtinnen und Beamten bei den regelmäßigen Kontrollen durch Einsatzkräfte des Einsatzzuges Mannheim sowie der ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen entwendete eine unbekannte Täterschaft mehrere Baumaschinen aus einem verschlossenen Bauabteil eines Rohbaus im Stadtteil Mannheim-Käfertal. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der oder die Unbekannte verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu dem Abteil im George-Sullivan-Ring und entwendete daraus Werkzeuge unterschiedlicher Hersteller im Wert von etwa 12.000 Euro. Lediglich ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – CityKirche Konkordien: Zentraler Festgottesdienst mit Verleihung der Konkordien-Medaille an Marianne Lang aus der Gnadengemeinde. Mit Grußwort von Oberbürgermeister Christian Specht. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Zum Reformationstag lädt die Evangelische Kirche Mannheim am Freitag, 31. Oktober, um 19 Uhr zum Festgottesdienst in die CityKirche Konkordien ein. Traditionell wird an diesem Abend die ... Mehr lesen»
- Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Irene Schäfer, Leiterin der deutsch-französischen Volkshochschule „up PAMINA vhs“, hat sich unlängst im Kreishaus Südliche Weinstraße mit Dietmar Seefeldt, Landrat und Präsident des Eurodistrikts PAMINA, ausgetauscht. Am Gespräch teilgenommen haben auch Margret Meier-Wohlwend, Vorsitzende des Fördervereins der up PAMINA vhs e.V., Dr. Heike Greczko, Vorsitzende des Trägervereins der ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen einen 36-jährigen Mann erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, mindestens seit Oktober 2025 Handel mit Betäubungsmitteln und Cannabis in Mannheim und Ludwigshafen betrieben zu haben. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der Tatverdächtige wurde am 10.10.2025 durch Beamte der Bundespolizei am ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Nach dem 6:3-Auswärtssieg am Freitagabend bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven haben die Adler Mannheim am Sonntagabend auch gegen den EHC Red Bull München mit einem 4:3-Heimsieg (1:2, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen gewonnen. Nach der torlosen Verlängerung erzielte der Kanadier Nicolas Mattinen den entscheidenden 4:3-Siegtreffer für die Mannheimer. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis ... Mehr lesen»
- Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am gestrigen Montag den 13.10.2025 gegen 19 Uhr wurde die Feuerwehr Frankenthal zu einer Rauchentwicklung aus einem Gastronomielieferservice am Jakobsplatz alarmiert. Noch auf der Anfahrt gingen bei der Integrierten Leitstelle in Ludwigshafen weitere Notrufe ein, dass in einem angrenzenden Lebensmittelmarkt am Jakobsplatz ebenfalls Rauch festzustellen sei. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Durch ... Mehr lesen»
