Mannheim: Unbekannter greift 36-Jährigen mit Eisenstange an – Zeugenaufruf



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Ein unbekannter Täter griff am Dienstagmorgen in der Mannheimer Innenstadt einen 36-jährigen Mann mit einer Eisenstange an.

Der 36-Jährige hielt sich gegen 5.30 Uhr auf dem Murnau-Platz im Quadrat J 3 auf, als ein unbekannter Mann auf ihn zutrat und mit einer Eisenstange auf ihn einschlug. Dabei wurde der 36-Jährige am Hinterkopf, am Rücken und an Arm und Hand getroffen. Er wurde zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Über Art und Schwere seiner Verletzungen liegen keine weiteren Informationen vor.

Der Täter wurde vom 36-jährigen Opfer wie folgt beschrieben:

– Männliche Person

– Ca. 35 Jahre alt

– Ca. 180 cm groß

– Arabisches Erscheinungsbild

Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt dauern an. Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim