Mannheim – Küchenbrand am Friedrichsplatz

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie bereits berichtet, kam es am gestrigen Abend gegen 19 Uhr zu einem Einsatz der Feuerwehr und Polizei. Ein Passant hatte den Notruf gewählt, da er Rauchschwaden aus einem Gebäude am Friedrichsplatz in Mannheim wahrgenommen hatte. Durch die Feuerwehr konnte daraufhin ein Brand in der Küche eines Büros lokalisiert und schnell unter Kontrolle gebracht werden. Aufgrund der massiven Rauchentwicklung und dem Einsatz der Rettungsfahrzeuge musste der Verkehr im Bereich des Wasserturms abgeleitet werden. Dadurch kam es zu kurzfristigen Verkehrsstörungen und Rückstaus im innerstädtischen Bereich.

Glücklicherweise wurden bei dem Brand vier Personen durch eine Rauchgasintoxikation nur leicht verletzt. Sie wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt.

Der Sachschaden beläuft sich vorläufigen Schätzungen zu Folge auf ca. 60.000 Euro. Die Büros können aufgrund des Brandschadens derzeit jedoch noch nicht betreten werden. Ursächlich für den Brandausbruch könnte ein elektronisches Küchengerät sein. Wie dieses in Brand geraten konnte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die der Brandermittler des Polizeireviers Mannheim-Oststadt übernommen hat.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim (ots)