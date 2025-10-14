Mannheim – Adler Mannheim feierten zwei Siege am Wochenende

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Nach dem 6:3-Auswärtssieg am Freitagabend bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven haben die Adler Mannheim am Sonntagabend auch gegen den EHC Red Bull München mit einem 4:3-Heimsieg (1:2, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen gewonnen. Nach der torlosen Verlängerung erzielte der Kanadier Nicolas Mattinen den entscheidenden 4:3-Siegtreffer für die Mannheimer.

Vor 11.472 Zuschauern in der Mannheimer SAP Arena haben die Adler Mannheim am 10. Spieltag bereits den neunten Sieg gefeiert und bleiben mit 27 Punkten Tabellenführer. Auf dem zweiten Platz liegen die Straubing Tigers mit 24 Zählern vor den Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 20 Punkten.

Bereits am Freitag, dem 17. Oktober um 19.30 Uhr, findet für die Adler Mannheim mit dem Baden-Derby das nächste Heimspiel gegen die Schwenninger Wild Wings in der SAP Arena in Mannheim statt.

Text und Foto von Michael Sonnick