  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

14.10.2025, 16:39 Uhr

Ludwigshafen– Stimmungsvoll, bunt und voller Leben: Maudacher Kerwe begeistert Besucher

Ludwigshafen – Maudach / Metropolregion Rhein-Neckar – Bei herrlichem Herbstwetter zog es am Wochenende wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher zur traditionellen Maudacher Kerwe, die mit einem bunten Programm, spannenden Fahrgeschäften und kulinarischen Höhepunkten für beste Stimmung sorgte. Schon zur feierlichen Eröffnung mit dem traditionellen Fassbieranstich herrschte ausgelassene Volksfeststimmung.

Jürgen Schreiweis, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Maudacher Vereine, begrüßte gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck und Ortsvorsteher Andreas Olbert die Gäste. Zuvor sorgte schon der Kerweumzug, der in diesem Jahr besser war als in den vergangenen Jahren, für Begeisterung entlang der Straßen.

Die Kerwe bot Attraktionen für Jung und Alt. Auch das kulinarische Angebot ließ keine Wünsche offen: von deftigen Pfälzer Spezialitäten über süße Leckereien bis hin zu frisch gezapftem Bier war für jeden Geschmack etwas dabei.

Ein absolutes Highlight war das große Feuerwerk am Montagabend, das den Himmel über Maudach in ein funkelndes Farbenmeer verwandelte und für strahlende Gesichter bei Groß und Klein sorgte.

Am Dienstag klingt die Kerwe traditionsgemäß gemütlich aus – mit Geselligkeit und vielen zufriedenen Besuchern, die sich schon jetzt auf die nächste Maudacher Kerwe freuen dürfen.

#Ludwigshafen #Maudach #Kerwe #Volksfest #Feuerwerk #MetropolregionRheinNeckar #MRNNews

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
