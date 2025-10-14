Ludwigshafen– Stimmungsvoll, bunt und voller Leben: Maudacher Kerwe begeistert Besucher

Ludwigshafen – Maudach / Metropolregion Rhein-Neckar – Bei herrlichem Herbstwetter zog es am Wochenende wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher zur traditionellen Maudacher Kerwe, die mit einem bunten Programm, spannenden Fahrgeschäften und kulinarischen Höhepunkten für beste Stimmung sorgte. Schon zur feierlichen Eröffnung mit dem traditionellen Fassbieranstich herrschte ausgelassene Volksfeststimmung.



Jürgen Schreiweis, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Maudacher Vereine, begrüßte gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck und Ortsvorsteher Andreas Olbert die Gäste. Zuvor sorgte schon der Kerweumzug, der in diesem Jahr besser war als in den vergangenen Jahren, für Begeisterung entlang der Straßen.

Die Kerwe bot Attraktionen für Jung und Alt. Auch das kulinarische Angebot ließ keine Wünsche offen: von deftigen Pfälzer Spezialitäten über süße Leckereien bis hin zu frisch gezapftem Bier war für jeden Geschmack etwas dabei.

Ein absolutes Highlight war das große Feuerwerk am Montagabend, das den Himmel über Maudach in ein funkelndes Farbenmeer verwandelte und für strahlende Gesichter bei Groß und Klein sorgte.

Am Dienstag klingt die Kerwe traditionsgemäß gemütlich aus – mit Geselligkeit und vielen zufriedenen Besuchern, die sich schon jetzt auf die nächste Maudacher Kerwe freuen dürfen.

#Ludwigshafen #Maudach #Kerwe #Volksfest #Feuerwerk #MetropolregionRheinNeckar #MRNNews