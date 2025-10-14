Landau – Wie schmeckt die Zukunft? 6. Landauer Klimagespräche am Donnerstag, 23. Oktober, zu Ernährung und Klimaschutz



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Kaum ein Thema sorgt für so viele Diskussionen wie die Ernährung – am

heimischen Esstisch ebenso wie in der Politik. Zwischen Emotionen und Ideologien

geraten wissenschaftliche Fakten leicht in den Hintergrund.

Bei den 6. Landauer Klimagesprächen am Donnerstag, 23. Oktober, geht es deshalb um die neuesten

Erkenntnisse zu den Auswirkungen der Klimakrise auf unsere Ernährung.

Bürgermeister Lukas Hartmann und die städtische Klimastabsstelle laden alle

Interessierten um 19 Uhr ins Haus am Westbahnhof ein. Unter dem Titel

„Geschmack der Zukunft: Klimafreundlich Essen“ ist die Landwirtschaft von morgen

Thema: Wie können Lebensmittel möglichst naturnah produziert werden? Und wie

wird ein Ernährungssystem gerecht und klimaresilient?

„Ernährung ist eine der großen Stellschrauben für den Klimaschutz – und

gleichzeitig ein sehr persönliches Thema“, so Lukas Hartmann. „Wir wollen bei der

nächsten Ausgabe der Landauer Klimagespräche über die wichtigsten

Entwicklungen im Zusammenhang mit der Klimakrise und der

Lebensmittelproduktion sprechen.“

Die Leiterin der Klimastabsstelle Jenni Follmann ergänzt: „Rund ein Drittel der

globalen Treibhausgasemissionen gehen auf unsere Ernährung zurück: Von der

Landwirtschaft über die Verarbeitung und den Transport bis hin zur Entsorgung von

Lebensmitteln entstehen enorme Mengen an Emissionen, die deutlich reduziert

werden können.“

Zu Gast bei den Klimagesprächen sind zwei Forschende der Universität Landau:

Heike Rosmann ist Sprecherin des Ernährungsrats Südpfalz und Expertin für

nachhaltige Ernährung, Verbraucherbildung und die Transformation des

Ernährungssystems. Dr. Julius Reiff forscht in den Bereichen Agro- und

Systemökologie, in seiner Promotion widmete er sich der Permakultur als

nachhaltiger Form der Landwirtschaft. Beide bringen wissenschaftliche

Perspektiven und praxisnahe Ansätze mit in die Diskussion.

Im Mittelpunkt stehen die Ursachen ernährungsbedingter Treibhausgase – und vor

allem, was wir dagegen tun können. Diskutiert werden Wege, wie Ernährung

gleichzeitig dem Klima und der Gesundheit zugutekommen kann, etwa mit

Konzepten wie der „Planetary Health Diet“. Auch die Folgen der Erderwärmung auf

Anbau, Erträge und Qualität unserer Lebensmittel kommen zur Sprache. Besonders

spannend: der Blick in die Südpfalz, die schon heute mit Trockenheit und

Hitzewellen zu kämpfen hat. Welche Auswirkungen haben diese Veränderungen

auf die landwirtschaftlichen Betriebe bei uns vor Ort – und welche Lösungen sind

denkbar?

Nach Impulsvorträgen der beiden Referierenden folgt ein moderiertes Gespräch mit

Klimaschutzdezernent Lukas Hartmann. Anschließend wird die Diskussion für

Beiträge aus dem Publikum geöffnet. Die Teilnahme ist kostenlos. Das Haus am

Westbahnhof bietet einen barrierefreien Zugang.

Bildunterschrift: Vom Acker bis zum Teller: Bei den 6. Landauer Klimagesprächen

geht es um klimagerechte Ernährung. (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.