14.10.2025, 21:10 Uhr

Landau – Wie schmeckt die Zukunft? 6. Landauer Klimagespräche am Donnerstag, 23. Oktober, zu Ernährung und Klimaschutz


Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Kaum ein Thema sorgt für so viele Diskussionen wie die Ernährung – am
heimischen Esstisch ebenso wie in der Politik. Zwischen Emotionen und Ideologien
geraten wissenschaftliche Fakten leicht in den Hintergrund.

Bei den 6. Landauer Klimagesprächen am Donnerstag, 23. Oktober, geht es deshalb um die neuesten
Erkenntnisse zu den Auswirkungen der Klimakrise auf unsere Ernährung.
Bürgermeister Lukas Hartmann und die städtische Klimastabsstelle laden alle
Interessierten um 19 Uhr ins Haus am Westbahnhof ein. Unter dem Titel
„Geschmack der Zukunft: Klimafreundlich Essen“ ist die Landwirtschaft von morgen
Thema: Wie können Lebensmittel möglichst naturnah produziert werden? Und wie
wird ein Ernährungssystem gerecht und klimaresilient?

„Ernährung ist eine der großen Stellschrauben für den Klimaschutz – und
gleichzeitig ein sehr persönliches Thema“, so Lukas Hartmann. „Wir wollen bei der
nächsten Ausgabe der Landauer Klimagespräche über die wichtigsten
Entwicklungen im Zusammenhang mit der Klimakrise und der
Lebensmittelproduktion sprechen.“

Die Leiterin der Klimastabsstelle Jenni Follmann ergänzt: „Rund ein Drittel der
globalen Treibhausgasemissionen gehen auf unsere Ernährung zurück: Von der
Landwirtschaft über die Verarbeitung und den Transport bis hin zur Entsorgung von
Lebensmitteln entstehen enorme Mengen an Emissionen, die deutlich reduziert
werden können.“

Zu Gast bei den Klimagesprächen sind zwei Forschende der Universität Landau:
Heike Rosmann ist Sprecherin des Ernährungsrats Südpfalz und Expertin für
nachhaltige Ernährung, Verbraucherbildung und die Transformation des
Ernährungssystems. Dr. Julius Reiff forscht in den Bereichen Agro- und
Systemökologie, in seiner Promotion widmete er sich der Permakultur als
nachhaltiger Form der Landwirtschaft. Beide bringen wissenschaftliche
Perspektiven und praxisnahe Ansätze mit in die Diskussion.

Im Mittelpunkt stehen die Ursachen ernährungsbedingter Treibhausgase – und vor
allem, was wir dagegen tun können. Diskutiert werden Wege, wie Ernährung
gleichzeitig dem Klima und der Gesundheit zugutekommen kann, etwa mit
Konzepten wie der „Planetary Health Diet“. Auch die Folgen der Erderwärmung auf
Anbau, Erträge und Qualität unserer Lebensmittel kommen zur Sprache. Besonders
spannend: der Blick in die Südpfalz, die schon heute mit Trockenheit und
Hitzewellen zu kämpfen hat. Welche Auswirkungen haben diese Veränderungen
auf die landwirtschaftlichen Betriebe bei uns vor Ort – und welche Lösungen sind
denkbar?

Nach Impulsvorträgen der beiden Referierenden folgt ein moderiertes Gespräch mit
Klimaschutzdezernent Lukas Hartmann. Anschließend wird die Diskussion für
Beiträge aus dem Publikum geöffnet. Die Teilnahme ist kostenlos. Das Haus am
Westbahnhof bietet einen barrierefreien Zugang.

Bildunterschrift: Vom Acker bis zum Teller: Bei den 6. Landauer Klimagesprächen
geht es um klimagerechte Ernährung. (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

