Landau – Deutsch-französische Bildungseinrichtung up PAMINA vhs: Leitung zu Gast im Kreishaus SÜW

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Irene Schäfer, Leiterin der deutsch-französischen Volkshochschule „up PAMINA vhs“, hat sich unlängst im Kreishaus Südliche Weinstraße mit Dietmar Seefeldt, Landrat und Präsident des Eurodistrikts PAMINA, ausgetauscht. Am Gespräch teilgenommen haben auch Margret Meier-Wohlwend, Vorsitzende des Fördervereins der up PAMINA vhs e.V., Dr. Heike Greczko, Vorsitzende des Trägervereins der up PAMINA vhs e.V., sowie Heiko Pabst, Persönlicher Referent des Landrats.

Landrat Dietmar Seefeldt begrüßt das grenzübergreifende Angebot der Einrichtung: „Die Kurse und Exkursionen der up PAMINA vhs bereichern das Bildungsangebot in unserer Region. Man muss übrigens nicht zweisprachig sein, um daran teilzunehmen. Die meisten unserer Dozenten sprechen beide Sprachen, und wenn nicht, ist jemand dabei, der übersetzt.“

Die up PAMINA vhs ist eine deutsch-französische Einrichtung der Erwachsenenbildung mit Sitz in Wissembourg im Elsass. Der Landkreis Südliche Weinstraße ist eines der institutionellen Gründungsmitglieder der up Pamina vhs und als Mitglied im Vorstand vertreten. Die grenzüberschreitenden Veranstaltungen richten sich an alle Bürgerinnen und Bürger des PAMINA-Raums (PA: Pfalz, MI: Mittlerer Oberrhein, NA: Nord Alsace) und darüber hinaus. Mehr unter www.up-pamina-vhs.org.

2015 wurde ein Förderverein gegründet, der gegenwärtig etwa vierzig Mitglieder hat. Er hat zum Ziel, die grenzüberschreitende VHS aktiv zu unterstützen. Der Förderverein organisiert Veranstaltungen und andere Aktivitäten, um der up PAMINA vhs zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Er ist berechtig, Spenden zu empfangen, die für die Spenderin beziehungsweise den Spender steuerlich absetzbar sind. Mehr unter www.up-pamina-vhs.org/partner/foerderverein.

Bildunterschrift: Dietmar Seefeldt, Irene Schäfer, Dr. Heike Greczko und Margret Meier-Wohlwend (von links). Foto: KV SÜW