Landau – Agentur für Arbeit: Persönliche Vorsprachen nur noch mit Termin möglich

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Für Besuche in der Agentur für Arbeit Landau sowie in den Geschäftsstellen in Bad Dürkheim, Germersheim und Neustadt benötigen Kundinnen und Kunden – unabhängig vom Anliegen – ab Montag, 20. Oktober 2025, einen Termin.

Wunschtermine können mit nur wenigen Klicks über die Internetseite

www.arbeitsagentur.de/Landau selbst gebucht oder telefonisch über die kostenfreie Hotline 0800 4 5555 00 vereinbart werden.

Beim Buchungsvorgang kann das gewünschte Anliegen online direkt ausgewählt und ein persönlicher Termin innerhalb von drei Arbeitstagen reserviert werden. Die Mitarbeitenden der Agentur für Arbeit nehmen sich für das Anliegen ausreichend Zeit und bieten während des Termins weiterhin die gewohnten Serviceleistungen an. Dieser Service unterstützt Kundinnen und Kunden der Arbeitsagentur dabei, ihre Anliegen zeitsparend, ohne Wartezeit und ohne unnötigen Fahrtwege zu erledigen.

Das online Terminvereinbarungstool steht rund um die Uhr zur Verfügung.

Mit den umfangreichen eService-Angeboten der Bundesagentur für Arbeit lassen sich die meisten Anliegen schnell und unkompliziert rund um die Uhr am Computer oder Smartphone klären. Auch ein Antrag auf Arbeitslosengeld kann online gestellt werden.

Einen übersichtlichen Einstieg zu allen Online-Angeboten erhalten Kundinnen und Kunden der Arbeitsagentur online unter www.arbeitsagentur.de/eservice.

Für dringende Anliegen in Notfällen und ohne vorherige Terminvereinbarung ist die Agentur für Arbeit in Landau, Johannes-Kopp-Straße 2, zu folgenden Zeiten geöffnet: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8 bis 12:15 Uhr und Donnerstag von 13:30 bis 16:30 Uhr. Folgende Anliegen fallen unter die Notfallregelung: Finanzielle Notlage mit entsprechendem Nachweis, die taggleich notwendige Arbeitsuchend-/Arbeitslosmeldung zur Einhaltung der Meldefristen sowie für Widersprüche zur Niederschrift, wenn die Widerspruchsfrist am Folgetag endet. In den übrigen Geschäftsstellen der Agentur für Arbeit Landau eine unterminierte Vorsprache nicht mehr möglich.

Quelle: Agentur für Arbeit Landau