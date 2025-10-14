Lampertheim: 39-Jähriger geschlagen und beraubt – Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Lampertheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montagabend (13.10.) wurde ein 39-jähriger Mann
Opfereines Raubdelikts. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Mann gegen 22 Uhr von
mehreren Jugendlichen körperlich angegriffen. Dabei verlor er kurzzeitig
das Bewusstsein.
Als der 39-Jährige wieder zu sich kam, stellte er das
Fehlen seiner Geldbörse fest. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen
konnten drei tatverdächtige Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren
vorläufig festgenommen werden. Des Weiteren soll es laut einem Zeugen durch die
Verdächtigen auch zu einem versuchten Diebstahl von Fahrrädern gekommen
sein.
Die jungen Männer werden sich nun in einem Strafverfahren wegen
Verdachts des Raubes zu verantworten haben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen
wurden die Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen der
Kriminalpolizei dauern an.
Quelle: Polizeipräsidium Südhessen