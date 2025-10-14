Lampertheim: 39-Jähriger geschlagen und beraubt – Polizei nimmt Tatverdächtige fest



Lampertheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montagabend (13.10.) wurde ein 39-jähriger Mann

Opfereines Raubdelikts. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Mann gegen 22 Uhr von

mehreren Jugendlichen körperlich angegriffen. Dabei verlor er kurzzeitig

das Bewusstsein.

Als der 39-Jährige wieder zu sich kam, stellte er das

Fehlen seiner Geldbörse fest. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen

konnten drei tatverdächtige Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren

vorläufig festgenommen werden. Des Weiteren soll es laut einem Zeugen durch die

Verdächtigen auch zu einem versuchten Diebstahl von Fahrrädern gekommen

sein.

Die jungen Männer werden sich nun in einem Strafverfahren wegen

Verdachts des Raubes zu verantworten haben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

wurden die Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen der

Kriminalpolizei dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen