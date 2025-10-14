Ladenburg – Laubsammelaktion: Kostenlose Laubsäcke ab 20. Oktober erhältlich!

Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Auch in diesem Herbst unterstützt die Stadt Ladenburg Bürgerinnen und Bürger, die sich an der Laubsammlung von Straßenbäumen im öffentlichen Bereich beteiligen möchten. Ab Montag, dem 20. Oktober 2025 können im Bürgerbüro (zu den Öffnungszeiten: Montag und Dienstag, 9 – 12 und 13 – 15 Uhr, Mittwoch, 7 – 12 Uhr, Donnerstag, 9 – 12 und 15 – 19 Uhr und Freitag, 9 – 12 Uhr), beim Bauhof (Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr) oder bei Radsport Ruster (zu den Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag, 9 – 13 Uhr und 15 – 18:00 Uhr, Mittwoch und Samstag, 9 – 13 Uhr / ab 1. November 2025: Dienstag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 13 Uhr) kostenlos Laubsäcke abgeholt werden. Die Stadtverwaltung stellt pro Person maximal drei Stück zur Verfügung und hofft auf viele Mitmacherinnen und Mitmacher.

Die gefüllten Laubsäcke sollen gut sichtbar am Gehwegrand platziert werden. Die Mitarbeitenden des Bauhofs sammeln die Säcke ab Montag, den 27. Oktober 2025, wöchentlich immer montags oder dienstags bis einschließlich 1. Dezember 2025 ein.

Die Stadtverwaltung bittet ausdrücklich darum, keinen privaten Grünschnitt in die Laubsäcke zu geben. Zugleich erinnert sie daran, dass Laub im eigenen Garten wertvoll ist. Es dient als natürlicher Winterschutz und Lebensraum für zahlreiche Tiere. Ein Laubhaufen in einer Gartenecke bietet für Igel, Insekten und andere Kleintiere einen geschützten Unterschlupf und wird im Frühjahr von unzähligen Organismen zu nährstoffreichem Humus umgewandelt.

Die Stadtverwaltung freut sich über viele engagierte Mitmacherinnen und Mitmacher, die mit ihrer Unterstützung zu einem sauberen und zugleich naturnahen Stadtbild beitragen.

Quelle: Stadt Ladenburg