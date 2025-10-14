Kaiserslautern -FCK-Legende Hans-Peter Briegel feierte seinen 70. Geburtstag

Kaiserslautern / Aus der MRN-News Nachbarschaft – Am 11. Oktober feierte der ehemalige Fußballspieler Hans-Peter Briegel aus Rodenbach bei Kaiserslautern seinen 70. Geburtstag. In seiner Jugend gehörte er zu den besten deutschen Leichtathleten und war Deutscher Jugendmeister im Weit- und Dreisprung und nahm dann am Zehnkampf teil. Danach wechselte er 1975 als Fußballer vom SV Rodenbach zum 1. FC Kaiserslautern. Beim FCK absolvierte er für die Roten Teufel 240 Bundesligaspiele und erzielte 47 Tore. Mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft wurde er 1980 Europameister und zweimal Vizeweltmeister (1982 und 1986). In seinen 72 Länderspielen für Deutschland erzielte er vier Tore.

1984 wechselte Hans-Peter Briegel dann in die italienische Liga zu Hellas Verona und gewann 1985 als erster Deutscher Spieler überhaupt die italienische Meisterschaft. 1985 wurde Hans-Peter Briegel in Deutschland zum „Fußballer des Jahres“ gewählt. Später wurde er mit Sampdoria Genua noch Pokalsieger. 1988 beendete er seine beeindruckende Spielerkarriere. Danach war als Nationaltrainer, unter anderem in Albanien erfolgreich tätig. Jetzt ist Hans-Peter Briegel immer noch mit dem FCK verbunden und als Mitglied im FCK-Verwaltungsrat und Beirat der FCK-Management GmbH aktiv.

Zu seinem 70. Geburtstag hat der Autor Wolfgang Stephan eine Biografie über Hans-Peter Briegel geschrieben mit dem Titel „Die Walz aus der Pfalz“, die Ende Oktober erscheint.

Foto: FCK-Legende Hans-Peter Briegel feierte am 11. Oktober seinen 70. Geburtstag (Foto Michael Sonnick)

Text und Foto von Michael Sonnick