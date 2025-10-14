Hockenheim – Abteilung öffentlich-rechtliche Unterbringung zieht um 15. Oktober geschlossen

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar. 15. Oktober geschlossen | Ab 16. Oktober in Ottostraße 2

Die Abteilung öffentlich-rechtliche Unterbringung zieht aus dem Rathaus in Räumlichkeiten in der Ottostraße 2. Aufgrund des Umzugs bleibt die Abteilung am Mittwoch, den 15. Oktober 2025, ganztags geschlossen.

Ab Donnerstag, den 16. Oktober 2025, stehen die Mitarbeitenden zu den gewohnten Öffnungszeiten in ihren neuen Räumlichkeiten (Ottostraße 2, 68766 Hockenheim), in direkter Nachbarschaft zum Hockenheimer Rathaus, zur Verfügung.

Quelle Stadt Hockenheim