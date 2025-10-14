Heidelberg – 3. Stückemarkt -24. April bis 3. Mai 2026 – Aufruf zur Einreichung neuer Stücke für den Autor*innenwettbewerb – Gastland des Stückemarkts 2026 ist Kanada

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Heidelberger Stückemarkt präsentiert an 10 Tagen im Frühling die Avantgarde des Theaters: Neue Stücke werden gelesen und herausragende Uraufführungen aus dem deutschsprachigen Raum zu Gastspielen eingeladen.

Jetzt lädt das Theater und Orchester Heidelberg alle Vorschlagsberechtigten ein, Stücke für den Autor*innenwettbewerb des 43. Heidelberger Stückemarkts einzureichen. Das Gastland der nächsten Festivalausgabe ist Kanada. Eröffnet wird der Stückemarkt 2026 mit der Uraufführung des Textes »Asiawochen« von Yannic Han Biao Federer, der 2025 mit dem Autor*innenpreis, dem SWR Kultur Hörspielpreis und dem Publikumspreis ausgezeichnet wurde.

Im Gastlandprogramm 2026 darf sich das Stückemarktpublikum auf Gastspiele, Lesungen und Diskussionsformate aus und über Kanada freuen. Intendant Holger Schultze sagt zur Wahl des Gastlands 2026:

»Kanada ist flächenmäßig der zweitgrößte Staat der Erde, ein riesiges Land mit einer unglaublich vielseitigen Theaterkultur. Da gibt es das englischsprachige und das französischsprachige Theater, die indigenen Kulturen sowie die fast unüberschaubare Szene der Immigrant*innen. Aus all diesen Bereichen haben wir auf unseren Recherchereisen herausragende Beispiele kennengelernt und werden einige davon beim Stückemarkt 2026 präsentieren. Internationaler Austausch gewinnt immer mehr an Bedeutung, daher freue ich mich auf den lebendigen Austausch mit kanadischen Theatermacher*innen.«

Uraufführung von Yannic Han Biao Federer feiert die Eröffnungspremiere

Nachdem »Asiawochen« unter anderem den Autor*innenpreis 2025 gewann, fällt nun die Festivaleröffnung 2026 an den preisgekrönten Text. Premiere und Uraufführung feiert das Stück am 24. April 2026 um 20:00 Uhr im Zwinger 1. Die Inszenierung übernimmt der renommierte chinesische Regisseur Wang Chong, der einer der Teilnehmenden der Podiumsdiskussion zu Theater in China beim 42. Heidelberger Stückemarkt 2025 war und der mit »Asiawochen« seine erste Regiearbeit in Deutschland präsentieren wird.

Startschuss für den Autor*innenwettbewerb 2026

Der Fokus des Heidelberger Stückemarkts liegt auf der Förderung noch nicht etablierter Autor*innen. Sein Herzstück ist der Autor*innenwettbewerb, bei dem ausgewählte neue Stücke in Lesungen vorgestellt werden und anschließend die Chance haben, mit einem von zwei Preisen ausgezeichnet zu werden. Ab sofort können neue Texte für den Autor*innenwettbewerb 2026 eingereicht werden.

Zur Einreichung aufgefordert sind:

• Theaterverlage aus dem deutschsprachigen Raum

• Ehemalige nominierte Autor*innen der deutschsprachigen Autor*innenwettbewerbe

• Dozent*innen der Studiengänge »Szenisches Schreiben« der Universität der Künste Berlin, des Deutschen Literaturinstituts der Universität Leipzig, des Schweizerischen Literaturinstituts der Hochschule der Künste Bern, der Universität Hildesheim, des Instituts für Sprachkunst Wien sowie der UniT Graz

• Dramaturg*innen aus dem Bereich Schauspiel

• Ehemalige Stipendiat*innen des Heidelberger Stückemarkts

Persönliche Einreichungen sind nicht zugelassen.

Die Uraufführung der eingereichten Stücke darf schon vergeben, das Stück jedoch zum Zeitpunkt des Festivals noch nicht uraufgeführt sein. Das Theater und Orchester Heidelberg verpflichtet sich, eines der nominierten Stücke in der darauffolgenden Spielzeit aufzuführen (Uraufführung oder Zweitaufführung). Im Gegenzug verpflichten sich die nominierten Autor*innen bzw. die Verlage, dem Theater und Orchester Heidelberg das Recht einzuräumen, den Heidelberger Stückemarkt 2027 mit dem gewählten Stück zu eröffnen.

Alle eingereichten Stücke müssen entweder im Original in deutscher Sprache verfasst sein oder in Originalsprache mit deutscher Übersetzung vorliegen. Die Autor*innen müssen ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland, Österreich, Luxemburg oder der Schweiz haben. Einreichungen von Stücken aus dem Bereich Kinder- und Jugendtheater werden ausdrücklich begrüßt.

Preise und Dotierungen

Folgende Preise werden im Autor*innenwettbewerb des Heidelberger Stückemarkts 2026 vergeben:

• Autor*innenpreis, gestiftet durch die Manfred Lautenschläger-Stiftung: 10.000 €

• Publikumspreis, gestiftet durch den Freundeskreis des Theaters und Orchesters Heidelbergs: 2.500 €

Die Anwesenheit der nominierten Autor*innen während des Festivals wird von der Festivalleitung als obligatorisch angesehen, um ihnen Austausch und Vernetzung zu ermöglichen. Aus diesem Grund werden die Kosten für Reise, Unterkunft und, nach Verfügbarkeit, die Eintritte zu den Veranstaltungen übernommen. Zur Preisverleihung am 3. Mai 2026 müssen die Autor*innen anwesend sein.

Einsendeschluss ist der 14. Dezember 2025 (Datum der E-Mail). Manuskripte bitte digital an: Autorinnenwettbewerb_Stueckemarkt@Theater.Heidelberg.de

Weitere Informationen sowie Karten unter www.theaterheidelberg.de oder an der Theaterkasse, Theaterstraße 10; 06221 / 58 20 000; tickets@theater.heidelberg.de

Quelle: Theater und Orchester Heidelberg