14.10.2025, 9:47 Uhr

Frankenthal – Brand an einer Lüftungsanlage

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am gestrigen Montag den 13.10.2025 gegen 19 Uhr wurde die Feuerwehr Frankenthal zu einer Rauchentwicklung aus einem Gastronomielieferservice am Jakobsplatz alarmiert. Noch auf der Anfahrt gingen bei der Integrierten Leitstelle in Ludwigshafen weitere Notrufe ein, dass in einem angrenzenden Lebensmittelmarkt am Jakobsplatz ebenfalls Rauch festzustellen sei.

Durch die ersteintreffenden Feuerwehrkräfte des Löschzuges wurden sowohl der leicht verrauchte Lebensmittelmarkt, als auch der verrauchte Lieferservice kontrolliert, wobei zunächst keine Ursache für die Rauchentwicklung unmittelbar festgestellt werden konnte. Die beiden betroffenen Betriebe wurden mittels Hochleistungslüftern rauchfrei geblasen und gleichzeitig die Filter- & Lüftungsanlage des Lieferservice im Dachbereich überprüft. Hier konnten erhöhte Temperaturen und entsprechende Brandspuren festgestellt werden, worauf der Dachbereich um die Lüftungsanlage großflächig geöffnet wurde. Hier konnten die Reste eines mutmaßlichen Brandgeschehens in und um die Lüftungsanlage festgestellt und final abgelöscht werden.

Zur Beurteilung der Dachkonstruktion im Bereich der Lüftung wurde eine Baufachberater des THW Frankenthal hinzugezogen. Während der langwierigen Einsatzmaßnahmen wurde der Stadtschutz durch die Feuerwehr Bobenheim-Roxheim übernommen, welche auch einen Paralleleinsatz in Form eines Wasserschadens im Stadtgebiet abarbeiten mussten.

Die rettungsdienstliche Absicherung der eingesetzten Kräfte wurde durch die Sanitätsbereitschaft des Katastrophenschutzes der Stadt Frankenthal übernommen. Verletzt wurde durch den Brand niemand.

Die Einsatzmaßnahmen waren gegen kurz vor 23 Uhr beendet. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei Frankenthal übergeben, welche die Ermittlungen zur Brandursache und der Höhe des Sachschadens aufgenommen hat.

Die Feuerwehr Frankenthal war mit 28 Kräften und 8 Fahrzeugen vor Ort, ebenso der Rettungsdienst mit zunächst einem Rettungswagen des Regelrettungsdienstes, welcher dann durch einen Rettungswagen der Sanitätsbereitschaft des Katastrophenschutzes der Stadt Frankenthal abgelöst wurde. Weiterhin war das THW Frankenthal mit einem Baufachberater und die Polizei Frankenthal im Einsatz.
Quelle Feuerwehr Frankenthal

  WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Mannheim – Küchenbrand am Friedrichsplatz

    Mannheim – Küchenbrand am Friedrichsplatz
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie bereits berichtet, kam es am gestrigen Abend gegen 19 Uhr zu einem Einsatz der Feuerwehr und Polizei. Ein Passant hatte den Notruf gewählt, da er Rauchschwaden aus einem Gebäude am Friedrichsplatz in Mannheim wahrgenommen hatte. Durch die Feuerwehr konnte daraufhin ein Brand in der Küche eines Büros lokalisiert und

      Heidelberg – Vielfalt erleben! Der November im Karlstorbahnhof

    Heidelberg – Vielfalt erleben! Der November im Karlstorbahnhof
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ein Monat voll unterschiedlicher Formate: Im November treffen musikalische Highlights wie ganavya, DOTA und Die Höchste Eisenbahn auf ein spannendes Gesprächsformat zwischen Max Czollek und Hadija Haruna-Ölker, eine Lesung von Caroline Peters oder unterhaltsam präsentierte Wissenschaft beim Science Slam. Im TiK – Theater im Karlstorbahnhof kommen 90er-Tanzperformance und Party, Sketch

      Landau – Von Englisch bis Yoga: Kreisvolkshochschule Südliche Weinstraße mit neuen Kursangeboten

    Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Kreisvolkshochschule Südliche Weinstraße (kvhs) bietet wieder spannende Veranstaltungen an:
„Englisch für Wiedereinsteiger und Fortgeschrittene Anfänger A1.2″ Der Kurs „Englisch für Wiedereinsteiger und Fortgeschrittene Anfänger A1.2″ in Heuchelheim-Klingen richtet sich an Anfängerinnen und Anfänger mit Vorkenntnissen, Wiedereinsteigende sowie alle, die bereits Grundkenntnisse haben und ihre Englischkenntnisse ohne

      Ludwigshafen – Sprechstunde des Ortsvorstehers Friesenheim

    Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die nächste Sprechstunde des Ortsvorstehers von Friesenheim, Dr. Thorsten Ralle, findet am Montag, 20. Oktober 2025, von 9 bis 12 Uhr im Ortsvorsteherbüro, Luitpoldstraße 48, und nach Vereinbarung statt.

      :Ludwigshafen – Aquarellieren und Zeichnen in LU kompakt

    Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Michael Kunz bietet im aktuellen Quartal an vier Terminen Interessierten die Möglichkeit, im Seniorenzentrum LU kompakt, Benckiserstraße 66, das Aquarellieren und Zeichnen zu lernen beziehungsweise zu üben. Mitzubringen sind ein Wasserfarbkasten, ein Aquarellblock DIN A4 oder DIN A3, verschiedene Pinsel, ein Bleistift, ein Wassergefäß und ein Lappen. Die Termine sind

      Ludwigshafen – Fortbildung für ehrenamtliche Betreuer*innen an der VHS

    Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Arbeitsgemeinschaft Betreuungsvereine in Ludwigshafen hat wieder ein Fortbildungsprogramm für ehrenamtliche Betreuer*innen in Kooperation mit der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen erstellt. Die Fortbildungsreihe „Ihr Mut schafft Perspektiven" bietet mehrere Angebote in der Zeit von Oktober 2025 bis Juni 2026 und richtet sich an ehrenamtliche rechtliche Betreuer*innen sowie interessierte Bürger*innen. Im ersten

      Bensheim – Rendezvous mit dem Kontrabass! Dominik Wagner und Lauma Skride treten auf

    Bensheim – Rendezvous mit dem Kontrabass! Dominik Wagner und Lauma Skride treten auf
      Bensheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Kunstfreunde Bensheim: Am 18. Oktober sind der Dominik Wagner und Lauma Skride zu Gast im Bensheimer Parktheater In der Familie der Streichinstrumente gilt er häufig als Außenseiter, der in der klassischen Musik selten im Mittelpunkt steht – der Kontrabass. Beim nächsten Konzert der Kunstfreunde Bensheim am Samstag, 18. Oktober, im

      Frankenthal – Tag der offenen Tür 2025 – Weiterführende Schulen stellen sich vor

    Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – „In welche weiterführende Schule schicke ich mein Kind?" – vor dieser Frage stehen die Eltern der aktuellen Viertklässler. Die Schulen informieren in diesem Jahr wieder beim Tag der offenen Tür über Angebote und Möglichkeiten in den jeweiligen Schulen.
Die Angebote im Überblick Die Friedrich-Schiller-Realschule plus ist eine

      Frankenthal – Mehrgenerationenhaus: Einladung zu den Veranstaltungen Nähtreff „Näh dir was" am 6. November und 2 – Leihoma/-opa Kontaktbörse am 20. November

    Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Einladung zu den Veranstaltungen Nächster Nähtreff „Näh dir was" am 6. November und Leihoma/-opa Kontaktbörse am 20. November –
1 – Nähtreff „Näh dir was" Hose zu lang – wie nähe ich sie um? Nähprojekt im Kopf aber – die Nähmaschine fehlt? Sie nähen an einem Kleidungsstück,

      Heidelberg – Thema Sucht: Filmreihe startet am Montag, 20. Oktober, mit „22 Bahnen" – Kommunale Suchtbeauftragte und „Univital" wollen Studierende erreichen

    Heidelberg – Thema Sucht: Filmreihe startet am Montag, 20. Oktober, mit „22 Bahnen" – Kommunale Suchtbeauftragte und „Univital" wollen Studierende erreichen
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Über Sucht wird oft geschwiegen. Mit der neuen Heidelberger Filmreihe „Escape – Wege in den Rausch, Wege hinaus" soll das wichtige Thema aus der Tabuzone geholt werden. Die Reihe startet am Montag, 20. Oktober 2025, um 19 Uhr im Gloriette-Kino, Hauptstraße 146. Sie ist eine Kooperation mit der Gloria Filmtheaterbetriebe

