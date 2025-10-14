Dannstadt-Schauernheim – Verletzte Fahrradfahrerin



Dannstadt-Schauernheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Fahrradfahrerin kam es am Montagmorgen gegen 11:30 Uhr Dannstadt-Schauernheim.

Im Kreuzungsbereich Friedensstraße/Kantstraße missachtete eine 84-jährige Radfahrerin aus Dannstadt-Schauernheim die Vorfahrt einer 31-jährigen Autofahrerin aus Dannstadt-Schauernheim. Durch den anschließenden Sturz wurde die Fahrradfahrerin leicht verletzt. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde sie in ein Krankenhaus verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstand zudem Sachschaden.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen