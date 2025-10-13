Worms – „Museumskids“ im Museum Andreasstift: Neue Workshop-Termine für junge Entdecker

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar – Das beliebte „Museumskids“-Programm im Museum Andreasstift geht weiter! Von Oktober bis Dezember warten drei spannende Workshops auf Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren. Die kreativen Mitmachaktionen drehen sich um die Themen Halloween und Weihnachten. Die Workshops finden einmal im Monat samstags von 11 bis 12.30 Uhr statt, die Teilnahme kostet 5 Euro pro Kind. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Im Rahmen des Programms „Museumskids“ lädt das Museum Andreasstift auch in den kommenden Monaten wieder zu kreativen und spannenden Mitmachaktionen ein. Die interaktiven Workshops bieten Kindern zwischen 7 und 12 Jahren die Möglichkeit, spielerisch Geschichte zu erleben und selbst aktiv zu werden.

Die nächsten drei Termine im Überblick:

• Samstag, 25. Oktober: „Halloween“

Dieses Mal wird es gruselig mit Halloween. Die Kinder erschaffen schaurig-schöne Dekorationen für ihr Zuhause und können ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

• Samstag, 29. November: „Nikolaus“

Santa Claus oder Weihnachtsmann? Was bringt er den Kindern in seinem Sack? Dieses Mal dreht sich alles um den Bischof von Myra.

• Samstag, 20. Dezember: „X-Mas“

Hier kann man sich auf einen festlichen Vormittag rund um Weihnachten freuen und etwas Schönes für die Feiertage gestalten.

Anmeldung und weitere Informationen

Anmeldungen sind per E-Mail an museumsvermittlung@worms.de oder telefonisch unter 06241 8534120 möglich. Das „Museumskids“-Programm wird fortlaufend fortgesetzt – bereits im Dezember werden die ersten Termine für das nächste Jahr bekanntgegeben.

Mitmachspaß in der Dauerausstellung

Neben den Bastel-Workshops gibt es für die kleinen Museumsbesucher noch viel mehr zu entdecken! Unsere Mitmachstationen in der Dauerausstellung machen den Museumsbesuch zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie. Hier können Kinder und Erwachsene gemeinsam basteln, lesen, spielen oder rätseln – jede Station lädt zum Mitmachen ein und weckt die Neugier! Eine Anmeldung ist nur für größere Gruppen notwendig. Die Nutzung der Mitmachstationen ist bereits im Eintrittspreis enthalten, wobei Kinder bis 12 Jahre freien Eintritt haben. Für alle Entdecker gibt es außerdem eine spannende Museums-Rallye: Auf einer Tour durch die Jahrtausende warten 13 knifflige Fragen und Rätsel darauf, gelöst zu werden. Die Rallye ist für Kinder ab 9 Jahren geeignet, dauert etwa 45 Minuten und ist ebenfalls im Eintrittspreis inbegriffen. Wer alle Aufgaben richtig löst, darf sich am Ende auf eine kleine Überraschung freuen – Mitmachen lohnt sich!

Quelle:

Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms