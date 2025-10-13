Viernheim – Vortragsabend der Kuthan Immobilien Akademie am 20. November in der Kulturscheune

Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein Haus verkaufen? Ein Testament gestalten? Das sind Themen, die oft lange aufgeschoben werden – bis es plötzlich ernst wird. Dabei ist es so viel entspannter, gut vorbereitet zu sein.

Darum laden wir Sie herzlich ein zur Kuthan Immobilien Akademie am Donnerstag, 20. November 2025, in der Kulturscheune in Viernheim (Wasserstraße 20/Satonevriplatz). Freuen Sie sich auf zwei Expertinnen, die aus der Praxis berichten und Ihnen zeigen, wie Sie Klarheit gewinnen und Fehler vermeiden:

18 Uhr: Die häufigsten Hürden beim Verkauf und wie Sie diese umgehen

Mitreißend und praxisnah erklärt Maklerprofi Monika Thiele, was den Unterschied macht, damit Sie den bestmöglichen Preis erzielen.

19 Uhr: Der Klügere sorgt vor – Steuern und Streit vermeiden durch geschickte Nachlassplanung

Rechtsanwältin und Notarin Ute Müllers zeigt, wie Sie mit einem klaren Testament Erbstreitigkeiten vorbeugen und Ihre Liebsten absichern.

Nach den Vorträgen haben Sie die Gelegenheit, Fragen zu stellen und ins Gespräch zu kommen.

Kulturscheune Viernheim, Wasserstraße 20 (Satonevriplatz)

Donnerstag, 20. November 2025, ab 18 Uhr

️ Eintritt frei, Anmeldung erwünscht

Wir freuen uns auf einen informativen Abend – und auf Sie! Melden Sie sich zur kostenlosen Teilnahme an auf https://kuthan-immobilien-akademie.de/