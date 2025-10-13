Viernheim – 30 Jahre Buchhandlung „Schwarz auf Weiß“ – Ein Ort der Bücher, Begegnungen und Beständigkeit

Viernheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhei-Neckar. Seit drei Jahrzehnten ist die Buchhandlung „Schwarz auf Weiß“ im Apothekenhof ein fester Bestandteil der Viernheimer Innenstadt, ein Ort, an dem die Liebe zu Büchern, die Freude am persönlichen Kontakt und die enge Bindung zur Kundschaft Tag für Tag spürbar sind. Anlässlich des Jubiläums folgte nun ein Besuch von Bürgermeister Matthias Baaß sowie Alexander Schwarz und Claus Bunte von der städtischen Wirtschaftsförderung, um den Inhabern Alexandra Kohm-Killat und Holger Braunweiler im Namen der Stadt Viernheim herzlich zum 30-jährigen Jubiläum zu gratulieren. „Man glaubt es kaum, Sie sind mit Ihrer Buchhandlung nach wie vor erfolgreich mitten in der Innenstadt – aller Widrigkeiten in Viernheim und sonstigen Herausforderungen zum Trotz“, freut sich Bürgermeister Baaß. Gerade heute in Zeiten des Strukturwandels sei es keine Selbstverständlichkeit, ein inhabergeführtes Fachgeschäft über so viele Jahre erfolgreich zu führen.



Drei Jahrzehnte Buchgeschichte – und kein bisschen leise

Gegründet wurde die Buchhandlung am 2. Oktober 1995 von Alexandra Kohm-Killat und Holger Braunweiler. Nach ihrem Studium in Heidelberg verwirklichten beide den Traum einer eigenen Buchhandlung – zunächst in der Rathausstraße 45, ehe 2005 der Umzug in den heutigen Standort im Apothekenhof erfolgte. Vor rund 15 Jahren kam eine zweite Filiale in Mannheim-Neckarau hinzu, die überwiegend von Holger Braunweiler geführt wird, während Kohm-Killat in Viernheim das Herzstück des Unternehmens leitet. Drei junge Menschen haben hier bereits erfolgreich eine Ausbildung zur Buchhändlerin abgeschlossen, zudem erhalten regelmäßig Schülerpraktikantinnen und -praktikanten Einblicke in den Beruf.

Das Sortiment ist vielseitig: Romane, Krimis, Sach- und Kinderbücher, Schulbücher, Wanderkarten, Kalender, Grußkarten und kleine Geschenkartikel. Und sollte ein Buch einmal nicht vorrätig sein, wird es bestellt und ist nach 24 Stunden abholbereit. Über die Stadtgrenzen hinaus bekannt sind die beliebten Whisky-Tastings, die Holger Braunweiler seit mehr als 25 Jahren veranstaltet. Viermal im Jahr werden Liebhaber edler Tropfen eingeladen, sich von der Vielfalt und Geschichte des Whiskys begeistern zu lassen – eine Veranstaltung, die längst Kultstatus erreicht hat. Seit geraumer Zeit steht auch eine erlesene Auswahl an Whisky-Sorten zum Verkauf in der Buchhandlung.

Auch im Rahmen der Aktion „Bunter Herbst“ der City-Gemeinschaft zeigt sich die Buchhandlung aktiv und ideenreich. So fand in der letzten Septemberwoche ein „Mangaday“ statt, bei dem sich Fans japanischer Comics über Gratis-Leseproben freuen konnten. Vom 3. bis 8. November folgt die „Kalenderwoche“, in der auf alle vorrätigen Kalender ein Rabatt von zehn Prozent gewährt wird. Damit zeigt sich „Schwarz auf Weiß“ auch nach drei Jahrzehnten als lebendiges und engagiertes Mitglied der Viernheimer Geschäftswelt – offen für Neues, aber fest verwurzelt in der Tradition des persönlichen Buchhandels.

Fachkompetenz, Herz und Engagement

„Es ist die Mischung aus Fachkompetenz und Freundlichkeit – immer dem Kunden zugewandt und ihn als Mensch zu betrachten, nicht den Profit in den Vordergrund zu stellen“, beschreibt Wirtschaftsförderer Alexander Schwarz das Erfolgsrezept der Buchhandlung. Auch von Seiten der Viernheimer Schulen werde die Zusammenarbeit regelmäßig gelobt, ergänzt Claus Bunte. Der Kundenstamm ist über die Jahre gewachsen und bunt gemischt. Viele, die einst als Kinder mit ihren Eltern in den Laden kamen, stöbern heute selbst mit Freude in den Regalen. „Das ist eine schöne Entwicklung“, freut sich Alexandra Kohm-Killat. Die Treue der Kundinnen und Kunden ist das Ergebnis von drei Jahrzehnten gelebtem Kundenservice: persönliche Beratung, Zeit für jedes Gespräch und ein herzliches Miteinander – Eigenschaften, die auch im digitalen Zeitalter nichts an Bedeutung verloren haben. „Wir genießen den persönlichen Kontakt mit unseren Kunden sehr und wollen das auch nicht missen“, sagt die Inhaberin.

Aber auch die Erinnerungen an die schwierige Zeit der Corona-Pandemie sind noch präsent. Wie viele andere Geschäfte durfte auch die Buchhandlung zeitweise keine Kundinnen und Kunden mehr empfangen. „Aus der Not entstand die Idee, einen Lieferservice einzurichten“, erinnert sich Kohm-Killat. „Das Telefon stand nicht mehr still.“ Diese große Resonanz verdankt das Team vor allem der Viernheimer Kundschaft, die der Buchhandlung auch in schwierigen Zeiten die Treue hielt. „Das kann ich nicht oft genug erwähnen“, betont Kohm-Killat dankbar. Ein besonderer Dank galt Alexandra Kohm-Killat auch für ihr langjähriges Engagement im Vorstand der City-Gemeinschaft, mit dem sie sich seit vielen Jahren für eine lebendige Innenstadt und das Wohl der umliegenden Geschäfte einsetzt. Bürgermeister Matthias Baaß brachte es abschließend auf den Punkt: „Sie sind mit Ihrer Buchhandlung nach wie vor mitten in der Innenstadt – und das hoffentlich noch viele Jahre.“

Quelle: Stadt Viernheim