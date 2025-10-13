  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Südliche Weinstrasse – Burgen zum Anfassen: Neue Tastmodelle aus Bronze machen Trifels, Landeck und Madenburg erlebbar

Südliche Weinstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Neue Wege der Burgenvermittlung im Rahmen des INTERREG Projekts „Châteaux rhénans – Burgen am Oberrhein“.

Im Rahmen des grenzübergreifenden INTERREG-Projekts „Châteaux rhénans – Burgen am Oberrhein“ sind drei neue Tastmodelle aus Bronze entstanden. Sie zeigen die Burgen Trifels (Annweiler am Trifels), Landeck (Klingenmünster) und Madenburg (Eschbach) im aktuellen baulichen Zustand und ermöglichen es Besucherinnen und Besuchern, die Bauwerke auf neue Weise zu entdecken. Die Modelle von Trifels und Landeck sind barrierefrei zugänglich und unterfahrbar, alle drei wurden mit Beschriftungen in Braille- und Prismenschrift versehen.

Landrat Dietmar Seefeldt sagte bei der Enthüllung des Tastmodells vom Trifels in Annweiler: „Aller guten Dinge sind drei! Die drei Tastmodelle sind sichtbares Ergebnis einer gelungenen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Sie verbinden kulturelles Erbe mit Teilhabe für alle. Mein Dank geht an die zahlreichen Akteure, die für die Erstellung der Tastmodelle zusammengearbeitet haben, sowie an die Europäische Union, die diese Maßnahme durch das INTERREG-Programm ermöglicht hat. Auch der Sparkasse Südpfalz gilt mein Dank für ihre finanzielle Unterstützung der drei Kunstwerke, die zu neuen Anziehungspunkten für unsere ohnehin schon attraktiven Burgen hier an der Südlichen Weinstraße werden“. Marcus Ehrgott, Vorsitzender des Trifelsvereins, betonte die Bedeutung des Modells für die Stadt Annweiler am Trifels: „Mit dem Tastmodell rücken Stadt und Burg enger zusammen. Es macht die Geschichte des Trifels greifbar und für alle zugänglich – direkt im Herzen von Annweiler am Trifels.“ Er freut sich darüber, dass auf dem Messplatz in Annweiler ein perfekter Standort für das Tastmodell in der direkten Sichtachse zur Burg gefunden wurde und verspricht Stadtbürgermeisterin Carmen Winter das Modell nach dem offiziellen Abschluss des INTERREG-Projekts der Stadt Annweiler am Trifels zu schenken. Bürgermeister Christian Burkhart ergänzt: „Ich bin mir sicher, dass viele Gäste der Stadt Annweiler am Trifels durch das neue Tastmodell zu einem Besuch der Burg Trifels inspiriert werden. Gerade für Stadtführungen ist dieser Standort ein perfekter Ausgangspunkt.“

Detailgetreue Erfassung mit 3D-Technik
Grundlage der Tastmodelle ist ein umfangreicher digitaler Erfassungsprozess, der in Zusammenarbeit mit der INSA Strasbourg durchgeführt wurde. Studierende der Hochschule besuchten die Burgen vor Ort, setzten Referenzpunkte und begleiteten die Messarbeiten. Ein Team der aeroDCS GmbH erstellte mithilfe von Drohnen mehrere tausend Einzelaufnahmen pro Burg. Zusätzlich kamen Laserscanner zum Einsatz. Die daraus gewonnenen Daten wurden zu hochauflösenden 3D-Punktwolken verarbeitet, die eine exakte Grundlage für die spätere Modellierung bildeten. Diese wurden bereinigt und die Daten in ein einheitliches Koordinatensystem überführt, bevor daraus vernetzte Oberflächenmodelle entstanden.

Vom digitalen Modell zum Bronze-Tastmodell
Die digitalen Vorlagen wurden an den Künstler Felix Brörken übergeben, der daraus die Bronzemodelle entwickelte. Die 3D-Modelle wurden zunächst im Druckverfahren umgesetzt, danach manuell überarbeitet und mit taktilen Beschriftungen versehen. Es folgte ein mehrstufiges handwerkliches Verfahren: Die Modelle wurden abgeformt, in Wachs gegossen und anschließend im Wachsausschmelzverfahren in Bronze gegossen. Nach dem Erkalten wurden die Modelle gesäubert, geschliffen und patiniert.
Felix Brörken hat gemeinsam mit seinem Vater Egbert Brörken bis heute mehr als 250 Stadt- und Architekturmodelle geschaffen. Diese stehen inzwischen in vielen deutschen und europäischen Städten, wie Berlin, Hamburg, Salzburg und Zürich und leisten einen wichtigen Beitrag zur Inklusion im öffentlichen Raum.

Neue Perspektiven auf historische Bauwerke
Die Bronze-Modelle ermöglichen es insbesondere Menschen mit Sehbeeinträchtigung, die Burgen der Südlichen Weinstraße taktil zu erkunden. Gleichzeitig bieten sie allen Besucherinnen und Besuchern eine zusätzliche Möglichkeit, sich über die Bauweise und Struktur der Burgen zum aktuellen Zeitpunkt zu informieren. Die entstandenen 3D-Daten können zudem für weitere digitale Anwendungen genutzt werden.

Weitere Informationen zum Projekt „Châteaux Rhénans – Burgen am Oberrhein“ und den weiteren Maßnahmen finden Sie unter www.chateaux-rhenans.eu/de und www.suedlicheweinstrasse.de/burgen-am-oberrhein.

Das Projekt mit einem Gesamtvolumen von fast 5 Millionen Euro erhält eine europäische Kofinanzierung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung in Höhe von 2,9 Mio. Euro (d.h. 60 % des Gesamtbetrages) im Rahmen des INTERREG Oberrhein Programms. Ziel des Projekts ist die grenzüberschreitende Inwertsetzung und Förderung der Burgen am Oberrhein sowie die Stärkung der Attraktivität des Oberrheins als „Land der Burgen“.

Quelle: KV SÜW

