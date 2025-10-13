Speyer – Vandalismus am Spielgerät „Drehscheibe“ in der Matthäus-Hotz-Straße

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montagmorgen wurde festgestellt, dass das Spielgerät „Drehscheibe“ in der Matthäus-Hotz-Straße vollständig zerstört wurde. Die drehbare Plattform ist gebrochen und nicht mehr funktionsfähig. Bei der letzten Kontrolle am Freitag, dem 10. Oktober 2025, war das Gerät noch unversehrt. Der genaue Zeitpunkt der Beschädigung lässt sich daher nicht bestimmen.

Die Drehscheibe wurde erst im Sommer dieses Jahres im Rahmen der städtischen Maßnahmen zur Aufwertung des Innenstadt installiert. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf rund 1.500 Euro. Die konkreten Kosten für Ersatz und Wiederherstellung werden derzeit ermittelt.

In den vergangenen Wochen kam es vermehrt zu mutwilligen Beschädigungen an öffentlichen Einrichtungen. Auch in diesem Fall wurde Anzeige gegen Unbekannt erstattet, da von vorsätzlicher Zerstörung auszugehen ist.

Die Stadt Speyer weist darauf hin, dass Spiel- und Freizeitangebote einen wichtigen Beitrag zur Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum leisten und appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, öffentliche Anlagen mit der gebotenen Sorgfalt zu behandeln. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei entgegen.

Bildrechte: Stadt Speyer

Quelle/Foto: Stadt Speyer