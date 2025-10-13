Speyer – Gradierwerk Speyer wird winterfest gemacht – Saison endet Ende Oktober

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit dem bevorstehenden Ende der Herbstsaison wird das Kleingradierwerk im Mühlturmpark in einen vorübergehenden Winterschlaf versetzt. Ab Ende Oktober beginnt die Stadtverwaltung mit den erforderlichen Maßnahmen, um die Anlage winterfest zu machen und somit den Schutz vor Frostschäden sowie die Funktionsfähigkeit für die kommende Saison sicherzustellen. Im Zuge der Vorbereitungen wird zunächst die Sole vollständig abgepumpt. Anschließend erfolgt eine gründliche Reinigung des Gradierwerks, sowohl im Inneren als auch an der Außenseite. Nach Abschluss dieser Arbeiten wird die technische Anlage für die Wintermonate außer Betrieb genommen. Trotz des hohen Salzgehalts kann die Sole bei winterlichen Temperaturen einfrieren. Auch eine Erhöhung der Konzentration würde keinen frostfreien Betrieb gewährleisten. Durch die Abschaltung der Pumptechnik über die kalte Jahreszeit wird zudem das technische Equipment vor möglichen Frostschäden geschützt. Das Kleingradierwerk wird im Frühjahr 2026 nach Wartungs- und Reinigungsarbeiten wieder in Betrieb genommen. Besucherinnen und Besucher können sich dann erneut auf entspannte Stunden im salzhaltigen Mikroklima des Mühlturmparks freuen.

Quelle: Stadtverwaltung Speyer