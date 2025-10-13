Sinsheim – Sanierung Steinsfurter Straße L533 (ehemals B39) – Informationsveranstaltung am 21. Oktober

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Sinsheim lädt alle interessierten Bürger herzlich zur öffentlichen Bürgerinformationsveranstaltung am Dienstag, 21.10.2025 ab 17:00 Uhr in den Bürgersaal der Verwaltungsstelle Steinsfurt ein.

In der Ortsdurchfahrt im Stadtteil Steinsfurt stehen ab November 2025 umfangreiche Bauarbeiten an. Das Baufeld mit einer Länge von etwa 540 Metern befindet sich in der Steinsfurter Straße, zwischen Elsenzbrücke/Dickwaldstraße und Ringstraße/Friedhof.

Erneuert werden der gesamte bituminöse Aufbau der Fahrbahn sowie der Hauptkanal und die Wasserleitung. Im Rahmen der Bauausführung wird die Ortsdurchfahrt im betreffenden Abschnitt voll gesperrt. Der Verkehr wird überörtlich umgeleitet.

Das Bauvorhaben wird im Rahmen der Bürgerinformationsveranstaltung vorgestellt. Es werden Vertreter der Stadt, der Stadtwerke, des mit der Planung beauftragten Ingenieurbüros sowie der ausführenden Baufirma teilnehmen und Fragen beantworten. Die Arbeiten werden bis Ende 2026 andauern.

Quelle: Stadt Sinsheim